Piden no reducir el alfabeto LGBTTTIQ

El especialista Ricardo Salazar subrayó que es muy importante no reducir el alfabeto LGBTTTIQ, ya que durante años ha costado establecer las identidades que forman parte del colectivo de la diversidad y por lo que significan cada una de estas letras.

En entrevista, pidió no reducirlo a LGBT+, "porque entonces le estamos quitando identidad a gente que se fue agregando con su propia identidad distinta, que no se sentía identificado con ninguna de las otras etiquetas, y estaríamos nosotros desde dentro malamente invisibilizando a quienes hoy forman parte de este movimiento".

El periodista multimedia manifestó que es muy posible que en los próximos años o meses, se agreguen más letras y a cada una de ellas hay que darles un espacio.

Precisó el significado de cada letra, "en este momento hablamos de un alfabeto que es LGBTTTIQ: Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer".

Explicó que en Queer, al final se definió "que podía ir todo lo que no cabía en todo lo anterior, pero es muy posible que alguien, buscando una identidad distinta, pueda sugerir otra letra que se pueda agregar a este alfabeto".

"Hoy por ejemplo si tuviéramos que definir a alguien Queer podría ser, se me ocurre, Ezra Furman, que es un cantautor estadunidense que se maquilla, se pinta labios y ojos, se pone vestido, pero no se pone tacones, ni peluca, es decir, no es ni un transexual ni un travesti", añadió.

Expresó que todo lo que no entra en las siglas LGBTTTI "se consideran hasta el momento en Queer, lo cual no significa que ya hayamos cerrado, digamos como, el derecho de admisión para la definición de las identidades".

Mencionó que Lesbiana es mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres, y gay, es hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre.



Señaló que Bisexual es la persona que siente atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Agregó que Transgénero es la persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quien, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal.

Añadió que Transexual es la persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género y al sexo opuesto al que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento y pueden optar una intervención quirúrgica.

Apuntó que Travesti es la persona que gusta de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.



Indicó que Intersexual "es el término adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo; y Queer es la persona que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular".

