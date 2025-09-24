"Estados Unidos sigue siendo increíblemente homofóbico": Rob Halford

Más de 25 años después de que Rob Halford hiciera pública su homosexualidad, el cantante de Judas Priest reflexionó sobre las identidades Queer en la música durante el podcast de Jake Shears "Queer the music".

A la pregunta expresa de si algo acerca de la diversidad ha cambiado en el mundo del heavy metal desde que en 1998 reveló su identidad sexual, Halford respondió que sí han cambiado "cosas" aunque depende del lugar en el que encuentres. "Estados Unidos sigue siendo increíblemente homofóbico. He vivido aquí por un largo tiempo y he visto muchas cosas suceder desde los ochentas. Realmente me pone molesto y triste".

El cantante revela que ha sido muy común recibir de fanáticos que atienden a los shows de Judas Priest comentarios del tipo "me encanta Judas Priest, pero no soy gay".

Reflexionando acerca del momento en que hizo el anuncio, Halford señaló que no fue planeado, sin embargo, se sintió natural y obtuvo una gran respuesta de múltiples personas alrededor del mundo. "En los siguiente días, mi buzón se llenó de respuestas de personas de todo el mundo 'No puedo creer lo que hiciste. Es algo tan bello y poderoso, y porque hiciste eso, pude decirles a mis padres que soy gay'" recordó el artista.

En ese momento, Halford no era parte de Judas Priest. Sin embargo, regrersó en 2003, esta vez como un hombre abiertamente gay. "Regresar al mundo de 'Priest'; en esta posición de ulta macho, o macho alfa del heavy metal, como un hombre gay; y que los chicos me recibieran - porque los chicos lo sabían; todo el mundo sabía que yo era gay - pero que los chicos me recibieran sin siquiera mencionarlo, fue un acto de amor puro" recordó.

Te puede interesar: Peso FLAQUEA frente al dólar en la cotización de apertura del miércoles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB