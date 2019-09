Piden discutir la Alerta de Género antes de emitirla

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, insistió en que antes de emitir la Alerta de Género en la capital, es necesario discutir el mecanismo y el protocolo que se tiene que seguir.

“En campaña, cuando me preguntaban si estaba de acuerdo de que se activara, siempre mencione que el tema no es si sí o no, sino cuál es el mecanismo, de qué nos sirve, qué significa hacer la Alerta de Género, cuáles son las medidas que se van a tomar”.

Expuso que en las entidades donde se ha declarado la alerta no ha habido realmente ventajas significativas, por eso es que hizo el llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), al Instituto Nacional de Mujeres, a la Secretaría de Gobernación y a las organizaciones civiles.

“No nos gusta simular ni generar una expectativa que no se cumple; por eso hacemos este llamado, para discutir de fondo cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Es un tema de emergencia, pero para nosotros también es un tema de mayor profundidad de las políticas públicas”, dijo.

Por su parte, Jacqueline Estrada, de la red feministas Políticamente Incorrectas, dijo que la Ciudad de México puede hacer que el mecanismo de la Alerta de Género funcione; sin embargo, consideró que es perfectible, por lo que se puede rediseñar.

“Debería darse una oportunidad a la declaratoria de la Alerta de Género para que sea contundente entre los tres poderes y no como un castigo. La naturaleza que tiene la alerta recae en los poderes para hacer acciones estructurales contra la violencia”.