Piden a Senado aplazar nombramiento de fiscal Anticorrupción

Ante la posibilidad de un "albazo legislativo", el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al Senado postergar la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del fiscal anticorrupción hasta después de la elección del próximo 1 de julio.

En conferencia de prensa, Mariclaire Acosta, titular del CPC, aseguró que puede haber un nombramiento en estos días, lo que tendría consecuencias muy graves no sólo para la procuración de justicia, sino también para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

"Es por eso que estamos pidiendo la postergación de estos nombramientos y la realización de un gran diálogo nacional al respecto".

Luis Manuel Pérez de Acha aseguró que la posibilidad existe y que no sería la primera vez en el sistema mexicano que se diera un albazo en un nombramiento, pues el PRI tiene la mayoría suficiente para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

"No se ve en el horizonte público de corto plazo y, sin embargo, no hay que descartar que la contingencia se puede dar; por lo tanto, nuestra petición al Senado de la República de que no apruebe la ley".

Señaló también se elimine el pase automático de procurador a fiscal general, y discutir primero el diseño institucional de la Fiscalía General antes de los nombramientos.

Los integrantes del CPC insistieron en que primero es necesario modificar el artículo 102 de la constitución para cambiar el mecanismo de elección del fiscal general, como lo proponen los colectivos "#FiscalíaqueSirva" y "#Vamospormás".

No obstante, urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a congresos locales y mandatarios a completar los nombramientos pendientes a nivel federal y local para completar el SNA.

