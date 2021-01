Pese a pandemia, diputado de Morena convoca a comida en plena sesión

Sin considerar la discusión entre el panista Jorge Triana Tena y la morenista Donají Olivera Reyes sobre si la sanitización de hospitales y negocios de venta de oxígeno debe aplicarse o no en toda la capital, el diputado de la Ciudad de México por Morena, Eleazar Rubio Aldarán, anunció: "¡Nos vemos en la comida de Sandra Morales, ándale!"

Esto provocó, además de risas de los demás legisladores, que alguno de ellos dijera: "Pues vamos todos. Total, no importa que esté la pandemia". Pero esto no inquietó al morenista, quien no escuchaba a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, misma que le instaba a apagar su micrófono.

Rubio Aldarán hasta se mojó los labios, y no se dio cuenta de su error hasta que el orador en ese momento, el panista Jorge Triana Tena, guardó silencio. Sólo así apagó el micrófono de su computadora.

Mientras tanto, el diputado de Morena, Rigoberto Salgado Vázquez, pasó lista desde su vehículo para luego quitar su imagen de la sesión y sólo aparecía cada que venía la votación. Aunque eso sí, fue uno de los que se escuchó su risa por la invitación de su compañero de partido.

