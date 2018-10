Pese a descontrol en votos, mantienen consulta

Ayer se realizó el primer día de la consulta pública para definir la nueva sede del aeropuerto de la Ciudad de México (Texcoco o Santa Lucía) y brotaron las fallas en la organización del Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. En la lista de irregularidades falló la plataforma electrónica, cualquier persona podía votar varias veces, se borraba la tinta en el pulgar, las boletas no tenían folio y los responsables de las casillas hicieron anotaciones hasta en cuadernos escolares.

El vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, aceptó que existen errores y problemas técnicos con la aplicación de la consulta, relacionados con ataques informáticos y falta de conectividad, por lo que eso facilitó que se pudiera votar más de una vez. “Reconocemos estás situaciones, pero esto no invalida la consulta y sigue adelante. Sí está documentado (la duplicación)”.

Anoche, López Obrador consideró que la consulta “va bien”, a pesar de lo que calificó como una “contracampaña”. “Estuvo bien y va a estar cada vez mejor… hasta el domingo. Los mañosos y corruptos son muy pocos (y están contra la consulta). El pueblo de México es un pueblo bueno, limpio”.

Mientras usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México se quejaron porque no se instalaron casillas en ninguna de las terminales áreas del país, en Jalisco, a un ritmo promedio de unas cinco personas por hora se vivió el primer día en la casilla ubicada en la delegación de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, una de las 44 instaladas en el Estado (suman mil 073 mesas de votación en 538 municipios del país). De acuerdo con los encargados, la mayor parte de las personas que llegaba era para preguntar sobre qué trataba el asunto. Algunas iban por su credencial, pero los más preferían no participar porque “no usaban el aeropuerto”. Jesús Ruelas Varela se enteró por las noticias de la consulta: “Se va a ahorrar mucho dinero si se hace más grande el aeropuerto actual (“Benito Juárez”) en lugar de hacer uno nuevo (Texcoco)”.

Al final de la jornada, solamente fueron 45 votos en este punto de Tlaquepaque: 31 a favor de Santa Lucía y 12 para Texcoco (más dos votos nulos).

En el país, la oficina de prensa del Presidente electo informó que se instalaron mil 19 casillas, lo que representa 95% del total.

Ayer, el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, advirtió que una posible cancelación de los contratos del nuevo aeropuerto en Texcoco podría violar algunos tratados internacionales y sería “muy negativo” para los inversionistas extranjeros.

Ayer se detectó que la tinta utilizada para votar se borra. Esto provocó que una persona pudiera participar varias veces. EL INFORMADOR/G. Gallo

Vota cuatro veces en consulta para el nuevo aeropuerto

Si tiene el tiempo suficiente, usted puede votar las veces que quiera en la consulta para definir la nueva sede del aeropuerto de la Ciudad de México, que se define entre Santa Lucía y Texcoco.

Esta casa editorial realizó un ejercicio para identificar los candados que tiene la consulta pública organizada por el Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, que inició ayer y culminará el próximo domingo. El resultado fue que, sin mayores problemas, una reportera votó cuatro veces en las casillas ubicadas en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), en Plaza Universidad, en la Plaza de la Liberación y San Juan de Dios.

“Me pidieron mi credencial para votar, ingresaron los datos a la aplicación en uno de los celulares de los encargados de la casilla y posteriormente me dieron la boleta, la cual marqué, doblé e introduje a la urna. ‘Señorita, coloque su dedo aquí’, me dijo uno de los funcionarios, entonces presioné mi dedo contra la tinta; sin embargo, al retirarme lo limpié con un papel hasta que no hubo rastro y continué con mi agenda”.

El primer voto fue a las 8:00 horas en el CUCEA. Luego, en Plaza Universidad, “a las 12:30, al tiempo que entregué mi IFE me dieron mi boleta. ‘¿No quiere revisar primero mi IFE?’, les pregunté a los funcionarios de casilla dándoles la oportunidad de verificar la acción, pero sólo tomaron mi identificación y la colocaron en la fila de credenciales. Marqué la papeleta y luego la metí en la urna. No hubo problema. Pintaron mi pulgar y me fui”.

En el tercer punto, en la Plaza de la Liberación, “un joven recogió mi credencial y me dio la boleta antes de que fuera mi turno para votar. Rayé la papeleta y la coloqué en la urna mientras observaba cómo registraban mis datos, mientras le mostraba el pulgar al joven que antes me había entregado la boleta, con la finalidad de que lo impregnaran nuevamente de tinta; sin embrago, no ocurrió y me despidieron con un ‘es todo’”.

La cuarta votación fue en San Juan de Dios: “Al presentarles mi identificación, los encargados anotaron mis datos en una hoja. ‘No los están registrando con el celular’, pregunté. La respuesta sólo fue un ‘sí, pero ahorita se nos descargó el celular’. Marcaron mi dedo y me dieron mi credencial. De esta forma se completaron cuatro sufragios en distintas casillas”.

La misma práctica fue realizada y compartida a través de las redes sociales por distintas personas en varios Estados. Al respecto, la plataforma “México Decide” informó a través de su cuenta de Twitter que si bien es cierto que la aplicación permite votar “varias veces”, el sistema solo registra el primer voto emitido.

Para la votación, los funcionarios de casilla solicitan al votante su credencial de elector y anotan sus datos en un cuaderno escolar. SUN/C. Mejía

“Atienden” fallas técnicas en la aplicación

El próximo director de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los casos presentados de personas que han votado en más de una ocasión en la consulta sobre el nuevo aeropuerto capitalino se deben a problemas técnicos de la aplicación, mismos que ya están solucionando, y dejó en claro que esto no invalida este ejercicio. “Reconocemos estas situaciones, pero esto no invalida la consulta, sigue adelante. Invitamos a los ciudadanos a ejercer este derecho que se está convocando para decidir qué le conviene más al país, si Texcoco o Santa Lucía”.

Apuntó sobre las irregularidades: “no creo que tengan un relevancia significativa en términos del número de participantes; no repercutirá en los resultados”.

Refirió que entre las medidas que se tomaron, “ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de la banda para evitar que esto siga ocurriendo, en estos momentos ya está estabilizada la aplicación; también hemos recibido ataques a la aplicación”.

Estimó que ayer por la tarde se solucionaría esta situación, “de todos modos la consulta va, creemos que ha sido un éxito”.

Mencionó que la aplicación tiene la capacidad de detectar el registro de más de una vez de un mismo número de credencial para votar, por lo que se analizará la incidencia de estas irregularidades.

Más de 20 años de estudios avalan Texcoco

El Gobierno de la República aseveró que más de 20 años de estudios realizados por organismos nacionales e internacionales respaldan la construcción del aeropuerto de Texcoco. En su cuenta @gobmx, expuso que Texcoco es el mejor lugar para el nuevo aeropuerto y está avalado por expertos mundiales en aeronáutica.

Explicó que el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, del Massachusetts Institute of Technology Research Establishment (Mitre), la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional realizaron 30 estudios en aeronáutica. Así como 64 análisis de viabilidad en topografía, climatología, geotecnia y subsuelo, comunicaciones, vialidades y seguridad, energía, costo-beneficio, riesgos, prospección arqueológica, normatividad nacional e internacional y regulación.

“¡Ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles!”

En el mismo día que inició la consulta para decir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), unas 500 personas realizaron ayer una marcha, que partió del Ángel de la Independencia, para exigir la inmediata cancelación de los trabajos en la zona del exlago de Texcoco donde se construye la terminal. Y calificaron como “ilegítima” la consulta impulsada por la próxima administración federal. “¡Tierra sí, aviones no!” y “¡Ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles!”, fueron las consignas de manifestantes, acompañados por estudiantes de la UNAM, UAM, ENAH y de la Universidad de Chapingo, así como por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con machete en mano, mujeres ejidatarias y también familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezan la manifestación, donde aseguraron que se oponen al proyecto aeroportuario porque esto afectaría el medio ambiente y su forma de vida, ya que al tener el NAIM muy cerca modificaría sus hábitos y sus fuentes de trabajo.

Ignacio Del Valle, líder de los ejidatarios de Atenco, aseguró que si una persona puede votar más de una vez, como ocurre en la consulta nacional, “es una consulta ilegítima”. Y aseveró que la construcción en Texcoco es un “ecocidio”.

Durante el ejercicio también se confirmó que las boletas no tienen folio. EL INFORMADOR/F. Atilano

Presentan el primer amparo

El diputado capitalino Diego Garrido López, del Partido Acción Nacional (PAN), interpuso una demanda de amparo contra la consulta por considerarla que es inconstitucional.

Luego de acudir al Juzgado XIV de Distrito en Materia Administrativa para interponer el recurso, consideró que dicho ejercicio es “a todas luces ilegal”, por lo que solicitó su suspensión. Detalló que se está consultando, en el fondo, no sobre la construcción o cambio del nuevo aeropuerto, sino sobre el destino de recursos autorizados por el Congreso para concluir la terminal de Texcoco.

Afirmó que, por someter a consideración el gasto público federal, se deberán pronunciar los tribunales, los juzgados de Distrito y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aseguró que, con la consulta, el presidente electo se está adjudicando atribuciones constitucionales cuando todavía es un ciudadano más, y éstas son privativas del Congreso federal, las Cámaras de Diputados y Senadores, y del Presidente de la República.

En el recurso jurídico señala que la consulta convocada por López Obrador no se ajusta al procedimiento constitucional que prevé la Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular. Expone como un acto de reclamo la omisión de convocar a Consulta Popular en términos de lo dispuesto por el Artículo 35, Fracción VIII, numeral 1 de la Constitución.

Por su parte, la diputada federal del PRI, Norma Adela Guel Saldívar, reprochó a los diputados de Morena que en la consulta, una sola persona esté emitiendo múltiples votos en distintas casillas. Exigió a los legisladores de Morena que si desean cancelar la obra más importante del país, pues lo hagan, pero que asuman su responsabilidad y no la trasladen a una encuesta “ilegal, desfasada y sesgada”.

Desde el Senado, el pleno debatió la consulta y la oposición acusó que en este ejercicio hay una manipulación y desprecio a la ley, mientras Morena consideró que hay un temor de la gente. En un debate no pactado, fuera del orden del día, que se derivó de la presentación de iniciativas respecto a consultas populares y plebiscitos, la senadora y presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, criticó la consulta convocada por el gobierno de transición. “Poco se tardó la nueva mayoría en mostrar el desprecio que le tiene a la Constitución, en mostrar lo dispuesta que está en manipular a la gente con información parcial y tendenciosa. Es una consulta amañada”.

