Reportan balaceras y bloqueos en Matamoros, Tamaulipas (VIDEOS)

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos de extremar precauciones por varias zonas

Por: SUN .

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que las autoridades atendieron los reportes de bloqueos en distintos sectores de Matamoros. ESPECIAL

Esta tarde se reportron bloqueos en diversos sectores de Matamoros, Tamaulipas, que causaron pánico entre la ciudadanía ya que además se lanzaron las llamadas ponchallantas en las principales arterias de la ciudad. 

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas pidió por medio de redes sociales a los ciudadanos, extremar precauciones ya que se generó movilización de los cuerpos de seguridad. 

Por medio de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas alertó a la ciudadanía de tener precaución ante los hechos violentos. X/ @VoceriaSegTamps
La dependencia, dio a conocer que las autoridades atendieron los reportes de bloqueos en distintos sectores de Matamoros. 

Los puntos conflictivos fueron la carretera Reynosa-Matamoros, Ejido Las Rubias, colonia Zona Industrial, Avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia. Los bloqueos se extendieron hasta Las Palmas, Acción Cívica, colonia Esteros, Carretera Reynosa y Chapultepec. 

La ciudadanía reportó detonaciones en la colonia Modelo, sin que hasta el momento, las autoridades informen si a consecuencia de esta situación de riesgo, se cuenta con personas fallecidas o lesionadas. 

     
     

 

 

