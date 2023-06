Uno de los apoyos gubernamentales más esperados por los adultos de la tercera edad es la Pensión Bienestar, la cual se le otorga a la gente mayor de 65 años.

La Pensión Bienestar es parte de uno de los programas sociales que otorga el Gobierno Federal para que los adultos de la tercera edad puedan solventar sus gastos y tengan una mejor calidad de vida.

Este apoyo se entrega a más de 11 millones de mexicanos cada dos mes y desde que comenzó el 2023 se les otorga la cantidad de 4800 pesos, el dinero se deposita en su tarjeta Bienestar, esto con el fin de que no haya intermediarios a la hora de los pagos; si aún no tienes este plástico es importante solicitarlo, ya que de los contrario no podrás recibir tu dinero.

Un total de 9.2 millones beneficiadas con esta pensión ya han hecho el cambio de tarjeta para cobrar este apoyo en las sucursales del Banco del Bienestar.

En gira de trabajo, la titular de la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, junto al presidente López Obrador dieron detalles sobre cuándo será el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto.

¿Qué días se entrega el apoyo?

Miércoles 5 de Julio: A, B

Jueves 6 de Julio: C

Viernes 7 de Julio: D, E, F

Lunes 10 de Julio: G

Martes 11 de Julio: H, I, J, K, L

Miércoles 12 de Julio: M

Jueves 13 de Julio: N, Ñ, O, P, Q

Viernes 14 de Julio: R

Lunes 17 de Julio: S, T, U

Martes 18 de Julio: V, W, X, Y, Z

Será a partir del 5 de julio, los pagos se iniciarán a través de mesas de atención. Deben estar al pendiente porque ahí mismo se les entregará su tarjeta del banco del bienestar a quienes aún no lo han hecho.

A partir del próximo período, los que cobraban a través de mesas de atención no lo harán más. En cambio, cobrarán a través de tarjetas del banco del bienestar.

IO