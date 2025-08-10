Las autoridades competentes de los programas sociales del Gobierno Federal salieron a aclarar información respecto a un supuesto bono superior a los 2 mil pesos que estaría otorgando la Pensión Mujeres Bienestar.

Esta pensión, dirigida a mujeres en edad avanzada, representa uno de los principales apoyos implementados durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con un estímulo de 3 mil pesos bimestrales, el programa pretende reconocer la labor de las mujeres dentro del núcleo familiar.

¿La Pensión Mujeres Bienestar da bonos?

Ante la difusión en redes sociales y mensajería de un bono de 2 mil 750 pesos para mujeres de 18 a 63 años de edad, el Gobierno de México, a través de la página web oficial de Programas para el Bienestar, aclaró que esta información es falsa, se trata de un fraude y no corresponde de ninguna forma a la Pensión Mujeres Bienestar.

En este escenario, la Secretaría del Bienestar recomendó no hacer clic en enlaces con promesas de bonos ni proporcionar datos, evitar acceder y reportar sitios que no tengan el dominio gob.mx e ignorar solicitudes de pago para gestionar el registro a la pensión, pues se trata de un fraude.

Subrayó que la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida únicamente a las mexicanas entre 60 y 64 años de edad, sin importar su condición social o lugar de residencia.

También recordó que el registro para la pensión siempre es presencial y completamente gratuito, y se realiza exclusivamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE, donde servidoras y servidores de la Nación organizan, verifican la documentación y confirman el registro.

Este mes de agosto se encuentra vigente el registro a la Pensión Mujeres Bienestar. Para la inscripción, es necesario que las mujeres que cumplen los requisitos se acerquen al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio en la fecha indicada en el calendario oficial con la siguiente documentación: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.

Para conocer cualquier nuevo aviso respecto a este y otros programas sociales, es importante mantenerse atento a los canales oficiales del Gobierno de México.

