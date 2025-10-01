Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuántos derechohabientes logran ocupación permanente?

Este 1 de octubre da inicio el periodo de postulaciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beneficio pensado y desarrollado para capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando.Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos. El periodo de vinculaciones que inicia este miércoles priorizará los municipios del país con mayor rezago social. Durante este año, las y los jóvenes aprenden habilidades laborales, para lo cual deben acudir al centro de trabajo entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. En todo momento contarán con la supervisión directa de una tutora o tutor que acompañe su estancia.Según información de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, que cuenta con más de 6 años de operación, se ha consolidado como un motor de justicia social y un respaldo directo para las personas que buscan capacitarse para obtener una ocupación permanente, un logro que concretan 7 de cada 10 aprendices.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF