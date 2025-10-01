Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuántos derechohabientes logran ocupación permanente?

Este 1 de octubre da inicio el periodo de postulaciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beneficio pensado y desarrollado para capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando.

Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos. El periodo de vinculaciones que inicia este miércoles priorizará los municipios del país con mayor rezago social.

¿Cuántas horas deben trabajar las y los beneficiarios?

Durante este año, las y los jóvenes aprenden habilidades laborales, para lo cual deben acudir al centro de trabajo entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. En todo momento contarán con la supervisión directa de una tutora o tutor que acompañe su estancia.

Beneficios de la capacitación:

12 meses de formación

Pago económico mensual

Seguro médico del IMSS

Materiales e insumos sin costo

Evaluación mensual

Requisitos para postularse:

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía

Completar la ficha de registro en la plataforma

¿Cuántos derechohabientes logran la ocupación permanente?

Según información de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, que cuenta con más de 6 años de operación, se ha consolidado como un motor de justicia social y un respaldo directo para las personas que buscan capacitarse para obtener una ocupación permanente, un logro que concretan 7 de cada 10 aprendices .

