Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuántos derechohabientes logran ocupación permanente?

El Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación

Por: El Informador

Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con más de 6 años de operación y se ha consolidado como un motor de justicia social. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este 1 de octubre da inicio el periodo de postulaciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, beneficio pensado y desarrollado para capacitar de manera gratuita en centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no se encuentren estudiando ni trabajando.

Con esto, el Gobierno de México busca que las y los jóvenes no se queden sin oportunidad de empleo por falta de capacitación, experiencia o recursos económicos. El periodo de vinculaciones que inicia este miércoles priorizará los municipios del país con mayor rezago social.  

¿Cuántas horas deben trabajar las y los beneficiarios?

Durante este año, las y los jóvenes aprenden habilidades laborales, para lo cual deben acudir al centro de trabajo entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. En todo momento contarán con la supervisión directa de una tutora o tutor que acompañe su estancia.

Beneficios de la capacitación:

  • 12 meses de formación
  • Pago económico mensual
  • Seguro médico del IMSS
  • Materiales e insumos sin costo
  • Evaluación mensual

Requisitos para postularse:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial
  • CURP 
  • Comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía
  • Completar la ficha de registro en la plataforma

¿Cuántos derechohabientes logran la ocupación permanente?

Según información de la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, que cuenta con más de 6 años de operación, se ha consolidado como un motor de justicia social y un respaldo directo para las personas que buscan capacitarse para obtener una ocupación permanente, un logro que concretan 7 de cada 10 aprendices.

