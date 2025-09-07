¿Cuánto paga el IMSS por incapacidad? Guía de montos y requisitos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus asegurados un apoyo económico, conocido como Incapacidad Temporal de Trabajo (ITT), que tiene como finalidad protegerlos económicamente cuando no pueden desempeñar sus labores debido a una enfermedad o accidente. Este subsidio varía según la causa de la incapacidad y el cumplimiento de ciertos requisitos.A continuación, se detallan los pagos correspondientes a los tres tipos principales de incapacidad:Esta categoría aplica cuando el trabajador sufre un accidente o adquiere una enfermedad a causa de sus actividades laborales.Requisitos:Monto y duración del pago:Corresponde a las enfermedades o accidentes que no están relacionados con el ámbito laboral.Requisitos:Monto y duración del pago:Este subsidio se otorga a las aseguradas durante el periodo de gestación y posparto.Requisitos:Monto y duración del pago:Para acceder a cualquiera de estos subsidios, los asegurados deben presentar el certificado médico de incapacidad en la unidad correspondiente del IMSS para su validación. Una vez aprobado, el Instituto emitirá el pago económico.SV