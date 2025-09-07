¿Cuánto paga el IMSS por incapacidad? Guía de montos y requisitos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus asegurados un apoyo económico, conocido como Incapacidad Temporal de Trabajo (ITT), que tiene como finalidad protegerlos económicamente cuando no pueden desempeñar sus labores debido a una enfermedad o accidente. Este subsidio varía según la causa de la incapacidad y el cumplimiento de ciertos requisitos.

A continuación, se detallan los pagos correspondientes a los tres tipos principales de incapacidad:

1. Incapacidad por riesgo de trabajo

Esta categoría aplica cuando el trabajador sufre un accidente o adquiere una enfermedad a causa de sus actividades laborales.

Requisitos:

No se requieren semanas de cotización.

Monto y duración del pago:

Se paga el 100% del salario registrado, desde el primer día de la incapacidad. El periodo de pago puede ser de un día hasta 52 semanas.

2. Incapacidad por enfermedad general

Corresponde a las enfermedades o accidentes que no están relacionados con el ámbito laboral.

Requisitos:

Trabajadores permanentes: Se necesitan 4 semanas cotizadas antes del inicio de la enfermedad.

Trabajadores eventuales: Se requieren 6 semanas cotizadas en los últimos 4 meses.

Monto y duración del pago:

Se paga el 60% del salario registrado, a partir del cuarto día de la incapacidad. El pago puede durar hasta 52 semanas y es posible extenderlo por 26 semanas adicionales.

3. Incapacidad por maternidad

Este subsidio se otorga a las aseguradas durante el periodo de gestación y posparto.

Requisitos:

La trabajadora debe tener 30 semanas de cotización en los 12 meses previos al inicio de la semana 34 de embarazo. En caso de no cumplirlo, el pago de salario íntegro queda a cargo del patrón.

Monto y duración del pago:

Se paga el 100% del salario registrado, por un total de 84 días. Si se otorgan días adicionales, conocidos como "enlaces", estos se cubren al 60% del salario por un periodo de hasta 21 días.

Para acceder a cualquiera de estos subsidios, los asegurados deben presentar el certificado médico de incapacidad en la unidad correspondiente del IMSS para su validación. Una vez aprobado, el Instituto emitirá el pago económico.

