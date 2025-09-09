Beca Rita Cetina: ¿Qué son las asambleas informativas y por qué son clave para obtener el apoyo?

Este lunes arrancaron en todo el país las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina, una estrategia fundamental para preparar a madres, padres y tutores ante el próximo proceso de registro, que inicia el 15 de septiembre. Estas reuniones presenciales, organizadas directamente en las secundarias públicas, son el primer contacto entre las familias y el proceso de incorporación al programa. Su objetivo es claro: brindar orientación directa, clara y sin intermediarios sobre cómo realizar correctamente el trámite digital para acceder al apoyo económico.Durante estas sesiones, el personal encargado del programa expone de manera detallada:Y sobre todo, se resuelven dudas específicas de los asistentes en la escuela misma, lo que facilita el acceso a la información y reduce errores en el proceso.Este acercamiento directo garantiza que ninguna familia se quede fuera del apoyo por falta de información o por trámites mal realizados.Para conocer la fecha exacta y la sede de la asamblea que corresponde a tu secundaria, puedes consultar el sitio oficial: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes inscritos en secundarias públicas de todo el país. El apoyo económico consiste en: Este apoyo se entrega de manera directa, con el objetivo de disminuir el abandono escolar y aliviar la carga económica de las familias mexicanas. El registro inicia el 15 de septiembre y se realiza en línea. Es necesario tener listos y digitalizados los siguientes documentos:Todos los archivos deben estar en formato PDF o JPG, y se recomienda contar con buena conexión a internet al momento del trámite.EE