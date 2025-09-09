Lotería Nacional llega a Nuevo Laredo con el Sorteo 'México con M de Migrante'

En Nuevo Laredo continuó la promoción del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, con la presentación de los billetes que incluyen frases del Himno Migrante, interpretado por el Colectivo Legado de Grandeza, responsable de los 10 diseños que transmiten mensajes de unidad, esperanza y apoyo a las personas migrantes.

El evento, realizado en el Palacio Federal de Nuevo Laredo, contó con la participación de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; y la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villareal. Olivia Salomón destacó la colaboración de Legado de Grandeza, señalando que “son jóvenes que están entregando su tiempo, su valía y su voz en este gran proyecto”.

La titular de Lotería Nacional resaltó que Nuevo Laredo, como “corazón fronterizo”, alberga millones de historias que conectan a dos naciones y que para sus habitantes, los términos “paisano” o “migrante” representan vida cotidiana, memoria y motor de futuro, e invitó a toda la población de Tamaulipas a sumarse a esta causa, subrayando que “no es un sorteo cualquiera, sino un homenaje que nace del corazón y se entrega al corazón de nuestra gente migrante”.

Olivia Salomón recordó además las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoce a las personas migrantes como héroes y heroínas que sostienen a sus familias y comunidades, y cuya labor beneficia tanto a México como a Estados Unidos. Este sorteo se presenta así como un acto de justicia y gratitud histórica hacia ellos.

Los recursos obtenidos del sorteo, tras el pago de premios, serán destinados a brindar apoyo legal y consular a la comunidad migrante, fortaleciendo la protección que necesitan en tiempos de desafíos e incertidumbre:

“Cada cachito que se compre es más que un billete o boleto: es un cachito de amor que viaja, un símbolo que cruza fronteras, un recordatorio de que México no olvida, no abandona y nunca dejará de reconocer a sus hijas e hijos migrantes”, aseveró Salomón.

Durante su intervención en Nuevo Laredo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, resaltó que este sorteo de la Lotería Nacional llega en un momento histórico para México y la entidad, en un contexto de sensibilidad social y humanista promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue impulsando la esperanza de la población.

"Así es que estoy seguro que con esa suerte podamos estar pensando aquí en Nuevo Laredo que seguramente alguno de estos premios mayores puede muy bien caer aquí, porque tenemos mucha buena suerte", expresó.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villareal, señaló que el sorteo es un acto simbólico que honra a quienes viven del otro lado del Río Bravo y han contribuido con esfuerzo al desarrollo de México. Destacó que esta emisión dedicada a la comunidad migrante representa un “abrazo colectivo” que se traducirá en apoyo directo a quienes construyen el futuro del país desde la distancia.

Detalles del sorteo “México con M de Migrante”

Olivia Salomón informó que cada cachito, con un valor de 200 pesos, puede alcanzar un Premio Mayor de hasta 25.5 millones de pesos. El Gran Sorteo Especial No. 303 se celebrará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas, en vísperas del Grito de Independencia y al inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El sorteo contará con más de 4 millones de cachitos y un valor acumulado de más de 424 millones de pesos. El Premio Mayor de 255 millones se dividirá en 10 premios de 25.5 millones cada uno, además de 128 premios directos con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).

