En una nueva jornada de violencia escenificada en diversos puntos de los municipios de Culiacán y Navolato, cinco personas del sexo masculino fueron privados de la vida con impactos de bala y seis más, ingresaron a hospitales con lesiones de disparos, entre ellos, un hombre que se refugió en oficinas del Gobierno del Estado.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que, en el interior de una vagoneta abandonada en el campo pesquero de las Aguamitas, en el municipio de Navolato, se encontraban los cuerpos de dos hombres, con impactos de bala, por lo que iniciaron los primeros trabajos forenses, para certificar que se trata de personas reportadas como desaparecidas.

En un camino que conduce del poblado el Tecolote, a la sindicatura de Tepuche, en el extremo Norte de Culiacán, fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes, con impactos de bala y huellas de golpes, junto a ellos, se ubicó una motocicleta abandonada.

Poco antes de este hallazgo, a un lado del kiosco, de la plazuela central, de esta misma sindicatura fue encontrada dentro de una bolsa de plástico negro la cabeza de una persona, cuyas características no se dieron a conocer.

Dentro de una vivienda, ubicada por la calle Mina Real, de la colonia 8 de Febrero, de la capital del Estado, el joven Joe Louis “N” de 18 años, fue asesinado de varios disparos, por personas que llegaron a la puerta de acceso y lo sorprendieron en el patio.

