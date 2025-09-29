La Ciudad de México está dando un paso más hacia la modernización del transporte público. La actual Tarjeta de Movilidad Integrada, que ha permitido a millones de personas moverse por la ciudad sin necesidad de cargar efectivo o múltiples pases, pronto tendrá un reemplazo: una versión digital diseñada para hacer la vida de los usuarios más sencilla y eficiente.

Esta tarjeta, que hasta ahora existía en formato físico, concentra todos los medios de transporte en un solo plástico. Sin embargo, depender de ella a veces se complica: olvidarla en casa o tener dificultades para recargarla en los puntos disponibles son problemas comunes. Para superar estos inconvenientes, las autoridades de CDMX están desarrollando una Tarjeta de Movilidad Integrada virtual, que podrá utilizarse directamente desde tu celular o incluso desde un smartwatch.

El objetivo es claro: aprovechar la tecnología y adaptarla a la movilidad urbana. Con la tarjeta digital, los usuarios podrán realizar pagos a través de NFC, un método seguro, rápido y confiable, eliminando la necesidad de un plástico que puede perderse o dañarse. Además, la recarga y consulta de saldo se hará directamente desde la app CDMX, evitando colas y desplazamientos innecesarios a puntos físicos.

La digitalización no solo busca comodidad, sino también eficiencia y seguridad en los pagos. Esta nueva modalidad funcionará tanto en el transporte público de CDMX como en el del Estado de México, permitiendo viajes intermunicipales sin necesidad de múltiples medios. Por ahora, la tarjeta física seguirá siendo válida y coexistirá con la versión virtual para quienes prefieran mantenerla.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, se sabe que el proyecto se encuentra aproximadamente en un 80% de avance y está en fase de pruebas.

EE