Marcos González tenía más de 10 años pagando un seguro de gastos médicos, pero renunció por el alto costo. “Nunca lo usé y en los últimos tres años subió como 30%. Este año debía pagar como 50 mil pesos… y no los puedo pagar. Ni modo. Que el IMSS nos salve”.

Los aumentos en las primas de los seguros de gastos médicos se han disparado entre 15% y 60% en los últimos años, especialmente en las pólizas individuales. Esto provocó que muchos asegurados ya no refrenden.

Otro ejemplo es Christopher González. Este año, por una cobertura individual, pagará tres mil 700 pesos al mes, cuando desembolsaba tres mil 200 pesos el año pasado. El incremento, justificado por los “gastos del servicio, la inflación y la edad”, lo ha llevado a replantear su situación. “Tengo Seguro Social por el trabajo. Estoy considerando cambiarme al plan básico, o de plano cancelarlo y estar con el IMSS”.

Salvador Martínez y su esposa, Lidia Hernández, tienen 52 y 48 años. Hoy enfrentan una creciente carga económica por el seguro familiar. “Estamos pagando 72 mil pesos al año por el seguro, que ni siquiera es el de lujo... es el esencial”, comenta Salvador. La preocupación por los aumentos continuos los ha llevado a considerar otras opciones. “Para el siguiente año serán cerca de los 80 mil pesos”, reflexiona Lidia.

Ifigenia Morales, de 65 años, también es testigo de estos altos costos. “Mi hijo paga mi seguro, pero está carísimo”. A pesar de que le sugiere dejarlo, él insiste en mantenerlo. “Me dice que lo va a pagar por mí”.

Esa preocupación es compartida por muchos: el aumento de las pólizas es insostenible.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que en 2025, el número de personas con seguro de gastos médicos en México ha disminuido a 13 millones, una baja respecto al año anterior, cuando estaban registrados 14.3 millones de clientes.

Ante este panorama, las aseguradoras están trabajando para estabilizar los incrementos, pero los asegurados siguen cuestionando si podrán mantener sus pólizas.

Pedro Alberto Sánchez Jasso, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas de la Sección Guadalajara, explicó que el incremento en las pólizas se debe a la alta siniestralidad y al aumento en los costos de los tratamientos. “Los insumos, especialmente los medicamentos, han aumentado mucho, lo que impacta en los costos de las pólizas”.

Y contesta sobre las personas que ya no refrendan los servicios: “Más que en otros años, muchas personas mayores, que son las más afectadas, lamentablemente han tenido que dejar de pagar y quedarse con el Seguro Social”.

Personas con seguro de gastos médicos en México

Año Asegurados

2015 12’915,267

2024 14’321,888

2025 13’000,000

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.

Pida asesoría

• Condusef:

Contacto: 55-5340-0999.

https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/index.php

