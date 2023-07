Todos los trabajadores suelen tener en mente descansar y recibir su pensión como recompensa por sus años de trabajo, pero todo esto podría venirse abajo si la Pensión IMSS desaparece.

Esperan que esta pensión sea buena y alta como para cubrir sus gastos diarios y vivir sin preocupaciones económicas el resto de sus vidas.

Pero alcanzar esta meta no siempre es posible, ya que se deben tener en cuenta varios factores para poder recibir la Pensión IMSS.

Entre los factores que influyen están las semanas cotizadas, la modalidad de afiliación y el salario percibido en los últimos cinco años.

El IMSS puede revisar el caso y analizar nuevamente los factores considerados para otorgar la pensión. Sin embargo, estos factores ya no son los únicos motivos por los cuales los trabajadores podrían no recibir una buena pensión. De hecho, hay una razón por la cual algunos ya ni siquiera recibirían una pensión.

Los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y los centennials (nacidos entre 2000 y 2015) no contarán con una pensión para su retiro similar a la que disfrutan sus padres, tíos o abuelos.

Lo anterior se debe a una modificación en la Ley del Seguro Social realizada en 1997, que pasó de un sistema de pensiones administrado por el IMSS a uno de cuentas individuales controladas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

¿Quiénes ya no alcanzan pensión IMSS?

Sin embargo, no solo esta generación se verá afectada y no recibirá una pensión en el futuro por haber trabajado. También existe una importante razón por la cual algunos jubilados y pensionados que sí tienen la posibilidad de acceder a este derecho no lo hacen o no lo alcanzan, y esto se debe a la posible desaparición de la Pensión del IMSS.

Según un informe de Terra, Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas del IMSS, afirmó que el esquema actual de pago a los pensionados se encuentra en una situación crítica, lo que podría causar que la Pensión del IMSS desaparezca.

En este año se establece una pensión mínima del IMSS garantizada de 6,223 pesos al mes, tomando como referencia el salario mínimo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este monto puede cambiar de acuerdo con las actualizaciones del salario mínimo según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

CR