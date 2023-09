Estos días del mes de septiembre se han realizado los pagos de la Pensión de Bienestar, son pagos de hasta 4 mil 800 pesos para cada beneficiario, sin embargo, hay algunos adultos mayores que no podrán cobrar su pensión, en El Informador te decimos quienes son.

El día de hoy, lunes 18 de septiembre, se les depositará su beneficio a los adultos mayores que su apellido inicie con las letras I, J y K; el martes 19 a quienes comience con L; el miércoles 20 a la letra M; el jueves 21 a las letras N, Ñ y O, y finalmente el viernes a las letras P y Q.

Si tu apellido no se refiere a ninguna de estas fechas, el siguiente jueves 28 de septiembre se continuará la entrega del dinero a las últimas letras del abecedario: V, W, X, Y y Z.

¿Cuáles son los que no recibirán la pensión?

Es importante recoger el plástico donde se depositara la pensión, ya que las personas que no cuenten aún con dicha tarjeta, debido a que no han recurrido por ella, no podrán obtener su pago de 4 mil 800 pesos hasta que no vayan por su plástico.

Para acudir por ella, primero deben ubicar el módulo de rezagados en las páginas oficiales del programa.

Para recibir tu nueva tarjeta en el módulo correcto, es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no excedente a 6 meses de antigüedad

Número telefónico de contacto

Asimismo, las personas adultas mayores que no puedan acudir a su módulo, deberán agendar una visita domiciliaria al número 800 639 42 64 y posteriormente personal del programa acudirá a su domicilio para brindar su tarjeta de la Pensión Bienestar 2023.

