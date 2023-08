Pensión Bienestar: Esta es la forma de pago que se ELIMINA en septiembre

¡Ojo! El pago correspondiente a septiembre de la Pensión Bienestar tendrá unas modificaciones de las cuales debes de estar atento.

Este cambio aplicará para el pago del bimestre septiembre-octubre.

¿En qué consiste el cambio que afectará la forma de pago de la Pensión Bienestar?

El cambio repercutirá directamente en la forma en la que se efectúa el pago, pues desde que la Pensión Bienestar inició, este se ha hecho tanto en efectivo como en depósito a tarjeta. No obstante, a partir del mes de septiembre, esta modalidad dejará de estar disponible.

De acuerdo con Ariadna Montiel, los pagos en efectivo de la Pensión del Bienestar ya no se harán, por disposición del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos bancarizando, entregando su tarjeta del Bienestar a todos. Ya no queremos hacer pago en efectivo; claro, las comunidades que están lejanas, que todavía no tienen banco hemos tenido que hacerlo así desde el principio de la administración, pero cada día se inauguran más bancos, entonces el próximo operativo seguramente ya NO vamos a tener el pago en efectivo", informó la funcionaria.

Es importante consultar las páginas oficiales del Gobierno de México para acudir a los módulos de rezagados y checar los calendarios si recibes la pensión en efectivo y aún no cuentas con tu tarjeta.

FS