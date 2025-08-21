Jueves, 21 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Beca Rita Cetina: ¿Cómo verificar el saldo de tu Tarjeta Bienestar?

La Beca Rita Cetina es un apoyo bimestral de mil 900 pesos mexicanos destinados a aliviar la carga económica de los padres de estudiantes

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que se encuentren inscritos en escuelas públicas. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que se encuentren inscritos en escuelas públicas. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de garantizar que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria completen sus estudios.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago en el ciclo escolar 2025-2026?

Este programa social ofrece un pago de mil 900 pesos por familia, con un extra de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria pública. El depósito es bimestral, y busca impulsar la educación en México, asegurando que la falta de recursos no sea un obstáculo para los niños y niñas que cursan algún grado de la educación básica.

El ciclo escolar está por comenzar, y con él arrancará el registro para la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre, fecha en la que padres, madres o tutores legales podrán inscribirse para recibir esta ayuda.

El pago se realiza a través de la Tarjeta Bienestar, y actualmente son miles los estudiantes que ya disfrutan de este beneficio. Por ello, antes de que llegue el siguiente depósito, te explicamos cómo consultar tu saldo:

¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar paso a paso?

  • Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar.
  • Ingresa tu número de celular.
  • Anota los 26 números de tu tarjeta y el NIP de cajero.
  • Crea una contraseña y confírmala.
  • Ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Consultar saldo".

También puedes leer: Ley seca CDMX: Esta alcaldía prohibirá la venta de bebidas alcohólicas durante 6 días

Además de la app, también puedes verificar si ya te depositaron el pago de la Beca Rita Cetina en cajeros del Banco Bienestar o llamando al número 800 900 2000.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones