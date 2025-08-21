Beca Rita Cetina: ¿Cómo verificar el saldo de tu Tarjeta Bienestar?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de garantizar que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria completen sus estudios.

Este programa social ofrece un pago de mil 900 pesos por familia, con un extra de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria pública. El depósito es bimestral, y busca impulsar la educación en México, asegurando que la falta de recursos no sea un obstáculo para los niños y niñas que cursan algún grado de la educación básica.

El ciclo escolar está por comenzar, y con él arrancará el registro para la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre, fecha en la que padres, madres o tutores legales podrán inscribirse para recibir esta ayuda.

El pago se realiza a través de la Tarjeta Bienestar, y actualmente son miles los estudiantes que ya disfrutan de este beneficio. Por ello, antes de que llegue el siguiente depósito, te explicamos cómo consultar tu saldo:

¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar paso a paso?

Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Ingresa tu número de celular.

Anota los 26 números de tu tarjeta y el NIP de cajero.

Crea una contraseña y confírmala.

Ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Consultar saldo".

Además de la app, también puedes verificar si ya te depositaron el pago de la Beca Rita Cetina en cajeros del Banco Bienestar o llamando al número 800 900 2000.

