Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY miércoles 20 de agosto de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este miércoles 20 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas.

Índice de calidad del aire:

Santa Margarita: 27 puntos IMECA

Santa Anita: 49 puntos IMECA

Las Pintas: 55 puntos IMECA

Miravalle: 56 puntos IMECA

Tlaquepaque: 41 IMECA

Oblatos: 30 puntos IMECA

Santa Fe: 65 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta actividades al aire libre

Población en general:

Disfruta actividades al aire libre

