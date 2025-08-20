Pensión Bienestar: Este es el horario de atención en los módulos de registro

Desde este lunes 18 de agosto inició un nuevo periodo de registro para la Pensión de Adultos Mayores, dirigido a personas de 65 años y más.El calendario de registro fue difundido, en donde se establecen las fechas y letras del apellido correspondientes para que las y los adultos mayores acudan a los módulos, que estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.El periodo de registro termina el próximo 30 de agosto.La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV