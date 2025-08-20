Miércoles, 20 de Agosto 2025

Pensión Bienestar: Este es el horario de atención en los módulos de registro

El periodo de registro para la Pensión Bienestar, termina el próximo 30 de agosto

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Desde este lunes 18 de agosto inició un nuevo periodo de registro para la Pensión de Adultos Mayores, dirigido a personas de 65 años y más.

El calendario de registro fue difundido, en donde se establecen las fechas y letras del apellido correspondientes para que las y los adultos mayores acudan a los módulos, que estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

El periodo de registro termina el próximo 30 de agosto.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.

Estos son los documentos que necesitas para el registro:

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
  • CURP (impresión reciente).
  • Acta de nacimiento (legible).
  • Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).
  • Teléfono de contacto (celular y casa).

*Con información de SUN

