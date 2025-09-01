Pensión Bienestar: La forma en la que puedes saber si ya llegó el pago de septiembre a tu tarjeta

Este mes de septiembre se realizará el quinto pago del año de las Pensiones del Bienestar, incluidas la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

La dispersión de los recursos monetarios se realiza a través de las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios en las fechas indicadas en el calendario oficial compartido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. En este escenario, aquí te presentamos un método sencillo para conocer si el pago ya fue depositado a tu cuenta.

¿Cómo saber si ya me depositaron el pago de la Pensión Bienestar?

Un método sencillo para saber si el depósito del pago ya se realizó es revisar tu cuenta a través de la app oficial del Banco del Bienestar.

Esta aplicación móvil gratuita permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de forma fácil y segura. Se encuentra disponible para su descarga en celulares con sistema Android e iOS en sus tiendas digitales oficiales, es decir, Google Play Store y la App Store.

Para poder hacer uso de la aplicación, luego de instalarla, es necesario aceptar los términos y condiciones e ingresar los datos solicitados: número de celular, los 16 dígitos de la tarjeta del Banco del Bienestar y el NIP (Número de Identificación Personal) del cajero automático.

Cabe señalar que el pago del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar se realizará de acuerdo a un calendario alfabético , el cual fue anunciado esta mañana por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en una publicación en sus redes sociales. Puedes consultarlo en este enlace .

