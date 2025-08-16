Infonavit: Guía para retirar tu ahorro si nunca utilizaste tu crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una alternativa para quienes están próximos a jubilarse y desean mejorar sus ingresos de pensión: la posibilidad de retirar los ahorros acumulados en la Subcuenta de Vivienda. Con ello, los trabajadores pueden complementar sus recursos y asegurar una vejez más estable.

Ante el incremento de fraudes cometidos por agencias externas, el instituto difundió una guía oficial para que los derechohabientes conozcan el procedimiento correcto y seguro para recuperar su dinero. Esta medida busca evitar que los trabajadores sean víctimas de engaños y garantizar que accedan a los recursos que les corresponden.

El Infonavit funciona también como un fondo de ahorro a través de tres modalidades. El Fondo de Ahorro 1972–1992, dirigido a quienes comenzaron a laborar en ese periodo, no generó rendimientos. En cambio, la Subcuenta de Vivienda 1992 y la Subcuenta de Vivienda 1997 sí acumularon rendimientos, y actualmente sus fondos pueden transferirse a la Afore del trabajador, fortaleciendo su ahorro para el retiro.

Podrán solicitar la devolución los trabajadores que nunca ejercieron un crédito hipotecario y que ya estén pensionados bajo la Ley 73 o la Ley 97. En caso de fallecimiento del titular, los beneficiarios también pueden realizar el trámite. Es importante considerar que, si no se reclama el dinero antes de los 70 años, los recursos se transfieren al Fondo para el Bienestar.

El proceso de recuperación puede realizarse en línea mediante la plataforma “Mi Cuenta Infonavit” o de forma presencial en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), con cita previa. Para concretar el trámite se requiere la resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS, la e-firma vigente del SAT, no tener créditos pendientes con el instituto, así como NSS, CURP, RFC y un correo electrónico de contacto.

SV