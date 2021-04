El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró como "un error" y un "penoso asunto" el incidente donde el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, encara y empuja a un ciudadano en Aguililla, entidad azotada por los grupos criminales.

El martes, cuando un ciudadano reclamó a Silvano Aureoles la inseguridad en el estado, el mandatario perredista bajó de una camioneta del Ejército en la que viajaba, se dirigió al hombre y lo empujó; habitantes del lugar recriminaron la acción al mandatario.

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO hizo un llamado a Aguililla y a todo Michoacán a que ayuden a la pacificación de la entidad sin el uso de la fuerza. "El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

AMLO aseguró en su conferencia mañanera que, después de muchas insistencias del gobierno del estado para que participara el Ejército y se usara la fuerza, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Sedena, y ahí se reiteró que la postura del Gobierno federal es que no se iba a usar la fuerza y se tienen que privilegiar el diálogo y el acuerdo, a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona.

"Ya estando ahí (Aguililla) el gobernador decidió ir a la plaza y para protegerlo, porque llegó a la base de Aguililla en helicóptero, se le dio protección del Ejército. Llegó a la plaza y había un grupo de 10 o 20 manifestándose".

"Entonces todos cometemos errores porque no somos perfectos… baja el gobernador y hay uno con pancarta y eso es todo. No hay militares, es su guardia personal… pero hago un llamado a la conciliación, tenemos que mantener buenas relaciones con todos los gobiernos, pero el uso de las Fuerzas Armadas no depende de los gobernadores, esto tiene que ver con el Ejecutivo, a pesar de que es un asunto penoso", declaró el Presidente.

