Peña Nieto tendrá que ser juzgado: Mireles

El ex líder de las autodefensas en Michoacán, Juan Manuel Mireles Valverde, aseguró que el presidente de la República Enrique Peña Nieto tendrá que ser juzgado y sostuvo que no se puede ir "limpio".

"Va de mierda hasta el pescuezo" fue como calificó a Peña Nieto a unos meses de que concluya su administración.

Entrevistado durante su asistencia a la Guelaguetza que organiza la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, también criticó la solicitud de endeudamiento público del gobierno Federal por 10 mil millones de dólares.

"Ya se va, con qué objeto (el préstamo), para qué quiere el dinero, sólo para ellos. ¿Cuál proyecto de salud pública está dejando?, ¿cuál proyecto de educación?, ¿cuál proyecto de vivienda", declaró.

En contraste, elogió al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de quien aseguró que aún no asume el cargo y ya está cumpliendo con sus promesas de campaña; razones que sostuvo hacen "temblar" a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

"El señor todavía no se sienta y ya está cumpliendo, los de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) ya están temblando, los del Senado de la República ya están temblando, los del Congreso de Diputados ya están temblando", dijo.

Mireles Valverde visitó Oaxaca para presentar su libro "Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido", invitado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) y La Gran Logia Mixta "Marcos Pérez Santiago" de la Orden Masónica Mexicana.

El ex líder de las autodefensas también celebró la promesa de López Obrador de derogar la reforma educativa porque "no se puede concebir una ley de educación sin los maestros. Los burócratas son unos inútiles en ese asunto, actores de escritorio y de quincena, por lo demás no sirven para nada", afirmó.

Respecto a las policías comunitarias, Mireles Valverde destacó que Oaxaca por su composición indígena puede implementarlas sin necesidad de pedir autorización a ninguna instancia del gobierno federal.

"Aquí sí se les puede llamar policías comunitarias, aquí sí se vale, porque tiene más de 30 etnias indígenas que sí se apegan a sus antiguos usos y costumbres, pueden tener sus propios jueces, sus magistrados y guardias comunitarios sin tener que pedir permiso a ninguna autoridad federal, judicial y estatal", precisó.

JA