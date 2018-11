Peña Nieto dice que no dará "recetas ni sugerencias" a nuevo gobierno

La noche de este lunes, el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no hará recomendaciones, sugerencias ni dará recetas al próximo gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el Hangar Presidencial, se le preguntó por la caída de la Bolsa de Valores y advirtió que cada decisión que toma el titular del Ejecutivo siempre tendrá impactos en distintos ámbitos, pero que el tiempo irá poniendo en contexto y en balance y en justa dimensión cada acción.

Sobre futuro el Avión Presidencial "José María Morelos y Pavón" TP-01, asentó que es propiedad del Estado Mexicano. "Ya la decisión a mí no me corresponde, las futuras no me corresponden, las de hoy aquí están... Ha estado (la aeronave) al servicio de la tarea (presidencial). Ni polemizó ni discuto ni entro en debate. Yo soy respetuoso de las decisiones tanto como lo demande en el ejercicio de mi responsabilidad", puntualizó. -

¿Demandaría algún cuidado a futuro con lo que se está haciendo, por ejemplo con la bolsa la semana pasada?, se le preguntó.

- "A ver, ni hago recomendaciones, ni hago sugerencias ni doy recetas. Me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad, lo he hecho con el entusiasmo, el compromiso de servir a la nación y confió en que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad y sé que así va a ser. Porque estoy convencido de que un Presidente siempre dedica su mayor esfuerzo y empeño a que México le vaya bien, bajo ópticas distintas, bajo la propia visión que cada quien tiene, la cual se respeta, podremos tener contrastes, pero yo he impulsado el desarrollo nacional a partir de mi óptica y seré absolutamente respetuoso particularmente de quién me habrá de suceder".

¿Pero le preocupa la caída de la Bolsa?

- "Yo creo que cada decisión que hace el Ejecutivo pues siempre tiene impactos en distintos ámbitos, pero al final de cuentas el tiempo va poniendo en contexto y en balance y en justa dimensión cada acción. Yo sólo puedo hablar de lo que a mí me ha tocado asumir, tomar por decisión y el impacto que haya tenido.

Al concluir la gira que realizó por Baja California Sur, el Presidente dijo que a punto de terminar su mandato se siente "muy contento", pues afirmó que "ha sido un privilegio de vida" ser Presidente de México y que se queda con la satisfacción de lo logrado y admitiendo que hay pendientes.

"Y en el balance general yo creo que México avanzó más que haber retrocedido, este México tiene más progreso, más desarrollo, mayor crecimiento con respecto al que había en 2012. Y no hay más que mantenernos en una ruta ascendente, ni todo se ha logrado ni alcanzado en esta administración pero estoy seguro que se dieron avances bien importantes a favor del progreso y desarrollo de la nación y esa es la satisfacción que me queda", puntualizó.

Se le preguntó a Peña Nieto sobre el golpe que presentó en la cara hace dos semanas. Bromeó diciendo que se había pegado con un martillo y luego aclaró que se golpeó con una puerta. "Me puse un trancazo sin querer... Pónganse chanclas cuando entren al baño, no se vayan a resbalar", dijo a los periodistas.

LS