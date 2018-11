López Obrador oferta avión presidencial; "es cómodo, con alcoba y restaurante"

Como si fuera una subasta, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la oferta general para la venta del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", que actualmente utiliza el presidente Enrique Peña Nieto.

El tabasqueño aprovechó una conferencia de prensa para hacer una especie de comercial para la venta, renta o traspaso de la aeronave, ya que, dijo, no es sólo una avión eficaz y moderno para 280 pasajeros, sino cómodo, con alcoba y restaurante, que tiene historia y fama.

"Desde el día primero se regresa el avión presidencial a la Boeing, o se vende", dijo.

Aunque no dio una cifra, sostuvo que el TP-01 tiene un valor simbólico importante y prometió al que lo compre que él mismo le hará entrega y hasta habrá una ceremonia cuando se complete la transacción.

"No sólo es lo que cuesta el avión, es la fama. Transmitan esta convocatoria para que llegue a todas partes del mundo, puede que haya gente interesada. Les voy a invitar a ustedes que me acompañen y entregamos el avión al que lo compre, no es cualquier cosa", enfatizó.

Según datos del presidente electo, el avión se adquirió en una cantidad de hasta ocho mil millones de pesos y se pagan alrededor de 500 millones de pesos al año de financiamiento.

El avión que actualmente usa el Presidente Enrique Peña Nieto, matrícula XC-MEX, cuenta con área de trabajo para el mandatario nacional y también un área de descanso.

El Boeing 787-8 cuenta con al menos 80 asientos y ahorra hasta 20% de combustible comparado a otro avión de su mismo tamaño.

El avión presidencial alcanza una velocidad máxima de 954 kilómetros por hora y fue adquirido por el ex presidente Felipe Calderón.

