Profeco llama a revisión este modelo de moto Honda

La compañía informó que se comunicará directamente con los propietarios potencialmente afectados, ya sea por correo electrónico o vía telefónica

Quienes deseen verificar si su motocicleta está incluida entre los ejemplares defectuosos pueden consultarlo en las páginas oficiales de Honda México. ESPECIAL/ CANVA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la empresa Honda de México anunciaron un llamado a revisión para más de 400 motocicletas debido a una posible falla que podría poner en riesgo la seguridad de los conductores.

La compañía informó que se comunicará directamente con los propietarios potencialmente afectados, ya sea por correo electrónico o vía telefónica, con el fin de agendar una cita en el distribuidor autorizado más cercano y realizar las inspecciones o reparaciones necesarias.

Quienes deseen verificar si su motocicleta está incluida entre los ejemplares defectuosos pueden consultarlo en las páginas oficiales de Honda México.

¿Qué motocicleta de Honda debe ir a revisión?

El llamado a revisión es para 412 motocicletas del modelo CB350D año 2024, debido a una falla en el faro delantero que podría representar un riesgo para los conductores.

Según Honda, algunos componentes internos del faro podrían desajustarse, provocando que funcione de manera intermitente o deje de emitir luz por completo, lo que aumenta el riesgo de accidentes en condiciones de baja visibilidad.

La empresa realizará el reemplazo completo del faro sin costo para las y los propietarios de las unidades afectadas, a través de sus distribuidores autorizados, se informó en un comunicado de la Profeco.

Profeco anunció que dará seguimiento al cumplimiento de acción preventiva y recordó a los consumidores que pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor o a través de sus redes sociales oficiales para recibir orientación o presentar quejas.

