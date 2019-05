Pausa en la Reforma Energética, con altos costos para el país: Ochoa

Para Enrique Ochoa Reza, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Reforma Energética sufre actualmente una pausa que puede llevar al país a experimentar un retroceso.

Indicó que mientras en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se apuesta por los hidrocarburos y el carbón, en el mundo se marcha hacia las energías renovables, el gas natural y los autos eléctricos.

Además, el ex presidente del tricolor a nivel nacional consideró que el proyecto para construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, carece de sustento técnico y afirmó que es un error que la inversión federal se concentre en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pérdidas por desabasto deben transparentarse: Ochoa Reza

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno federal deben transparentar los costos y pérdidas económicas y financieras del desabasto de gasolinas suscitado a inicios de este año, pidió Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Este problema afectó a varios estados del país, entre ellos Jalisco. De acuerdo con la iniciativa privada, las pérdidas ascendieron a cinco mil millones de pesos.

“Es 10 veces más el costo de utilizar pipas que los ductos para transportar gasolina. Todavía no queda claro en Pemex cuál va a ser el impacto económico de los desabastos (…), no lo ha hecho público hasta la fecha y no lo ha podido explicar”, indicó el legislador.

Además, cuestionó las informaciones que han dado Pemex y la Secretaría de Energía respecto a los resultados de la lucha contra el huachicol o robo de combustible, argumento oficial para cerrar los ductos.

“Las tomas clandestinas están más altas ahora que hace un año y que nunca, y Pemex da un dato desconcertante: se ha reducido el robo de combustible en 90 por ciento. Pero no dan una cifra de número de litros, no explican por qué crece el número de tomas clandestinas y disminuye el número de litros robados”.

El miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acentuó que el desabasto puso en la mesa la necesidad de mantener la competencia entre gasolineras privadas para mejorar el precio de los combustibles, así como pensar en sistemas de ductos financiados por las propias empresas que venden hidrocarburo para atender la demanda energética del país.

“Claramente, la infraestructura de ductos en el país es muy importante para suministrar combustibles a precios óptimos, y lo que debemos pensar en México no sólo es cuidar los que tenemos, sino en construir una nueva generación de ductos para atender la demanda creciente del producto”, expresó.

No descarta más apagones

Ochoa Reza no descartó la posibilidad de más apagones de luz eléctrica por la falta de abasto de gas natural a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del país.

Respecto a los apagones en Yucatán, ocurridos en abril, negó que se deban a la quema de maleza señalada por el Gobierno federal, sino por la falta de gas natural de los gasoductos de Mayakan, que abastecen a las centrales eléctricas del Estado sureño.

Dos Bocas, un error

La inversión de ocho mil millones de dólares en la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, impulsada por el Gobierno federal, es un gasto mal enfocado que debería redirigirse a la adopción de transporte con combustibles alternativos, aseguró Enrique Ochoa Reza.

“Lo que deberíamos hacer es usar ese dinero en programas que apoyen a las grandes zonas metropolitanas”, dijo.

Según el diputado, el recurso traerá beneficios en la reducción de la contaminación, y seguirá la tendencia del mundo moderno hacia la adopción de energías renovables y coches eléctricos.

Otra estrategia para impulsar energías limpias se dirige a la adopción de paneles solares en casas y negocios, así como un gradual programa de sustitución de coches de gasolina por los autos eléctricos.

“La administración actual ha dado respaldo al carbón y al combustóleo, pero el mundo va hacia las energías renovables y el uso eficiente del gas natural”, complementó el legislador.

A favor del fracking regulado

Enrique Ochoa Reza, uno de los impulsores de la Reforma Energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguró que dos terceras partes de las reservas mexicanas de gas natural proceden de yacimientos en la frontera Norte del país, a las que sólo se puede acceder mediante el fracking (fracturación hidráulica o extracción de gas del subsuelo), por lo que está a favor de que se apruebe de manera regulada.

“Creo que hay que regular la actividad, pero no prohibirla. Hay múltiples actividades donde lo que tienes (que hacer) es recuperar los químicos para que no dañen los mantos freáticos ni el producto final. Es como en la agricultura, donde utilizas fertilizantes y productos químicos para que la siembra sobreviva a alguna peste”.

Sin embargo, los detractores del fracking señalan que provoca contaminación de agua, de grandes extensiones de la biósfera y de la atmósfera, así como aumentos en la actividad sísmica.

Ochoa Reza dijo que a pesar de tener ricos yacimientos de gas natural, México depende de las importaciones de este combustible (51%, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos), por lo que es necesario aprovechar las reservas.

Agregó que la actual administración necesita invertir, al menos, 15 mil 700 millones de dólares en siete mil 700 kilómetros de nuevos gasoductos que llevarían gas natural a la nación e impulsarían la industria en todos los estados.