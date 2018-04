Partido Verde denuncia amenazas del crimen organizado en Michoacán

Para el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ernesto Núñez Aguilar, sí hay focos rojos en la entidad en este proceso electoral, y prueba de ello es que tres de sus aspirantes a síndicos municipales se bajaron de la planilla por amenazas del crimen organizado.

Entrevistado durante el arranque de las candidaturas a diputados federales y senadores michoacanos, Núñez Aguilar, dijo en entrevista que sí hay focos rojos encendidos en el proceso electoral que transcurre, principalmente en la región de Tierra Caliente.

"Nosotros lo hemos manejando en la Mesa de Seguridad, porque no se trata de un tema de grilla, es un tema que realmente nos preocupa; lo hemos ventilado para que no se vea que es como ataque político, con jiribilla política", aclaró.

El líder partidista pidió a las autoridades que actúen en estos lugares donde han detectado que quieren inhibir a alguno de sus candidatos "o que los bajan de plano, de que si sigues participando, te vamos a tronar".

"Eso nos preocupa mucho, afortunadamente nada más han sido dos o tres casos, pero sí hay dos, tres focos rojos", insistió.

Ernesto Núñez, declinó dar a conocer los nombres o los municipios en los que han sido amenazados o bajados de las planillas sus aspirantes, ya que argumentó que prefería reservarse esos datos por motivos de seguridad.

Sostuvo que las acciones del crimen organizado han sido a tres aspirantes a síndicos y que de momento no han escalado esos embates delincuenciales a candidatos a alcaldes o diputados.

"Ya lo planteamos en la Mesa de Seguridad y la verdad es que ha habido atención pronta, pero esperemos que estén alerta las autoridades porque ya los demás partidos políticos pueden estar viviendo alguna situación similar", consideró.

Enfatizó que de momento no han pedido como partido político protección para alguno de sus aspirantes o candidatos, porque consideraron que no ha sido necesario llegar a ese nivel.

"Pero sí hay zonas donde pedimos la atención priorizada de las autoridades, porque es conocido y no solamente de la gente de mi partido político sino en los demás, que hay actores políticos que así miden a la ciudadanía", expuso el líder estatal del PVEM.

Sin embargo, dijo que por seguridad de los tres aspirantes que fueron bajados de las planillas bajo amenaza de la delincuencia organizada, optaron como instituto político cambiar de perfil.

"De plano estas personas (aspirantes amenazados) no quisieron participar, lo cual respetamos".

"No podemos obligarlos y menos en un tema de seguridad, pero ya mandamos la alerta la mesa de gobernabilidad, porque sí nos parece delicado el tema".

— ¿Amenazas directas?

Sí, contra nuestros precandidatos. Les dijeron "si participas, te vamos a tronar". Entonces llegaron a decirnos: "¿saben qué?, siguen contando con el apoyo, pero ya no vamos a participar, recibí una amenaza y ya no quiero entrarle".

— ¿Y a los nuevos que postularon no?

Afortunadamente no, pero bueno no deja de tenernos nerviosos y con el foco rojo en el tema. A manera personal me he reunido con el secretario de Gobierno, no a la mesa como tal. Yo espero que nos estén convocando a la brevedad posible porque creo que es un área en la que podemos hablar todos, libro abierto, como se dice y que ojalá puedan poner la atención.

SA