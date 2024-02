Paro Nacional de Transportistas: ¿se realizó o no este 5 de febrero?

El presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos, David Muñoz, confirmó que, a pesar de los rumores mencionados por un acuerdo alcanzado con el gobierno federal, el Paro Nacional de Transportistas sí se llevará a cabo hoy, 5 de febrero.

La movilización, que busca exigir seguridad para los transportistas ante la creciente ola de violencia y asaltos, ha comenzado en la carretera México-Querétaro y se han sumado otras regiones, entre las que se incluye Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Jalisco, entre otros.

Muñoz enfatizó que las mesas de trabajo con autoridades federales no han suspendido la manifestación. Además, aclaró que no se trata de un paro, sino de manifestaciones pacíficas en las carreteras del país, debido a los últimos incidentes de violencia que han sufrido los transportistas.

De esta forma, Muñoz hizo un llamado a la comprensión de la población, buscando la empatía de los automovilistas que transiten los puntos de la manifestación. La intención es no afectar a la población normal, como sucede en la plaza de cobro Tepoztlán a Querétaro, la cual se encuentra en cierre total en este momento, pero sin afectar la circulación.

Lauro Rincón Hernández, dirigente de la Federación México Americana de Transportistas A. C. (Fematrac), aclaró que el paro no busca afectar a la población en general y no lo considera un bloqueo. Insistió en que la movilización tiene como objetivo exigir seguridad para los transportistas que han sido agredidos e incluso asesinados en diferentes carreteras de México.

El Paro Nacional de Transportistas se llevará a cabo en diversas carreteras, incluyendo Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, y Michoacán. Aunque las autoridades y los transportistas mantienen un diálogo, la movilización continúa en busca de soluciones a los crecientes problemas de seguridad en el transporte de carga en México.

