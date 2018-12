Para combatir la corrupción no es necesario el dinero: SFP

Tras el recorte que enfrentan para el próximo año organismos autónomos enfocados en la transparencia y rendición de cuentas, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que en el combate a la corrupción no es necesario el dinero, sino que es necesaria la voluntad y compromiso.

Al participar en la presentación de la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), la secretaria afirmó que la dependencia que encabeza, siguiendo la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsará el uso eficiente y austero de los recursos públicos.

"Un gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones superficiales el dinero de todos y que destina la mayor parte de los recursos a las políticas, a los propósitos reales de desarrollo y a la justicia social, que emergen por supuesto, del mandato popular. No necesitamos dinero, necesitamos voluntad, y necesitamos compromisos para combatir a la corrupción".

Afirmó que "la nueva SFP" se encuentra comprometida y obligada de ser uno de los factores clave para erradicar la corrupción, la impunidad y "recuperar en favor de la sociedad, los recursos que de origen los ciudadanos crean con su trabajo".

Al tomar la palabra, el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, criticó que en el proyecto del Presupuesto de Egresos Federal 2019 las instituciones encargadas de prevenir, investigar, combatir y castigar la corrupción presentan una disminución económica que suma cinco mil millones de pesos, por lo que consideró que no se pueden "regatear" recursos para estos fines.

"Me parece que debemos poner por delante la responsabilidad, revisar con puntualidad y tratar de generar el mejor de los acuerdos donde compartamos justamente una visión de largo plazo. Así como muchas otras tareas, en el tema del combate a la corrupción, no podemos, ni debemos regatear esfuerzos; México no se lo merece".

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lamentó que la corrupción se haya convertido en un estigma que caracteriza al país a nivel internacional.

"Desafortunada el país es visto como un sitio hostil a la honestidad, un sitio en el que se degrada la buena virtud de la palabra y la honradez, un sitio en que por desgracia el funcionariado público está relacionado y referido como quizá, el peor de los colectivos".

Al presentar la Propuesta de la Política Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), detalló que en este borrador se establecen cuatro ejes en los que se definen 60 prioridades para reducir la corrupción: combate a la impunidad, control de la arbitrariedad; fortalecimiento de la interacción Estado-sociedad, e involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción.

En este sentido, detalló que dichos ejes estarán acompañados de cuatro visiones transversales: los derechos humanos, la coordinación interinstitucional, las tecnologías de la información y la apertura gubernamental.

