Así trabajan los glóbulos blancos para prevenir infecciones urinarias

Las infecciones urinarias son comunes entre la población, pero hoy se conocen más detalles sobre su desarrollo y la relación que guardan con los glóbulos blancos.

Los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco, desempeñan un papel crucial en la prevención de infecciones urinarias . Estas células forman la primera línea de defensa del sistema inmunológico y tienen la capacidad de liberar trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) . Estas estructuras, compuestas por ADN y proteínas antimicrobianas, son clave para atrapar y destruir bacterias antes de que asciendan hacia los riñones.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Cambridge y publicado en "Science Translational Medicine" mostró cómo las NETs protegen contra infecciones graves del tracto urinario. Utilizando modelos de ratones, los investigadores demostraron que la formación de estas trampas es esencial para prevenir la propagación de bacterias como Escherichia coli hacia los riñones. Cuando el proceso de NETosis fue inhibido en los ratones, la infección se volvió más severa, evidenciando la importancia de estas redes en la defensa inmunológica.

¿Cómo actúan los neutrófilos para combatir las infecciones?

Cuando el cuerpo detecta una infección en el tracto urinario, los neutrófilos se activan y liberan su ADN junto con proteínas antimicrobianas a través de un proceso llamado NETosis. Este mecanismo crea una malla pegajosa que atrapa a los patógenos, impidiendo que se propaguen hacia órganos más vulnerables, como los riñones . Este proceso no es la típica apoptosis o muerte celular programada, sino una estrategia activa que refuerza las defensas del organismo.

