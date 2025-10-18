Esto es lo MEJOR para el dolor de espalda

El sedentarismo, tan común en la vida moderna, es uno de los mayores enemigos de la salud de la espalda . Pasar muchas horas sentado ejerce presión adicional sobre la columna y los músculos lumbares, lo que aumenta el riesgo de sufrir dolor o lesiones. Por eso, levantarse y caminar varias veces al día es fundamental para mantener la espalda en forma.

El dolor de espalda, especialmente en la zona lumbar, es una de las molestias más comunes que afectan a la población adulta. De hecho, más de 600 millones de personas sufren de esta dolencia, y se espera que esta cifra siga creciendo en los próximos años .

Si bien muchos recurren a analgésicos o tratamientos más invasivos, lo cierto es que un gesto tan sencillo como caminar puede ser la clave para prevenir y aliviar este tipo de dolor .

El fisioterapeuta Liam Globensky, especializado en rehabilitación geriátrica, ha comprobado que la práctica regular de caminar disminuye significativamente las probabilidades de sufrir episodios prolongados de dolor lumbar . Este sencillo ejercicio no solo mejora la circulación sanguínea, sino que también permite que los músculos de la espalda se fortalezcan, lo que a su vez reduce el riesgo de lesiones y molestias.

Liz Pignatiello, experta en salud deportiva, confirma que caminar es un excelente ejercicio para aquellas personas que ya padecen dolor de espalda . Es una actividad accesible y de bajo impacto que permite cumplir con las recomendaciones de actividad física sin sobrecargar el cuerpo. Además, caminar de manera constante ayuda a aliviar tensiones en la espalda y mejora la postura .

¿Por que ayuda a la espalda caminar?

Una de las principales razones por las cuales caminar es tan beneficioso para la espalda es que al realizar este ejercicio se mejora la postura al mantener el cuerpo en posición vertical. Este simple gesto facilita la rotación de las caderas, lo que activa la musculatura del tronco y mejora la movilidad en general.

Además, la acción de caminar distribuye las compresiones y descompresiones a lo largo de la columna vertebral, lo que favorece la salud de los discos intervertebrales y las articulaciones, cruciales para mantener una espalda sana.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA