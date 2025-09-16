El 15 de septiembre comenzó el registro en línea para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, un apoyo dirigido a estudiantes que este ciclo escolar 2025-2026 ingresaron a secundaria pública, así como a quienes cursan 2° o 3er grado y aún no cuentan con la beca.

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx

Este programa, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo garantizar que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos. En esta primera fase se beneficiará a estudiantes de secundaria, y a partir de 2026 se sumarán también los de primaria pública.

¿Quién debe hacer el registro?

El trámite debe realizarse exclusivamente por madres, padres o tutores . Para completarlo, es necesario contar con:

Identificación oficial (INE, pasaporte, etcétera)

Comprobante de domicilio

CURP de la persona que registra y del estudiante

Además, el procedimiento requiere el uso de la Llave MX, ya sea para iniciar sesión o crear una nueva cuenta.

Paso a paso para el registro

1. Registro de mamás, papás o tutores

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Accede con tu cuenta Llave MX (o crea una si no la tienes).

Verifica la información precargada.

Sube tu identificación oficial en PDF o imagen.

Captura los datos de tu domicilio y carga el comprobante correspondiente.

Acepta el Aviso de Privacidad.

Da clic en “Guardar registro”.

2. Registro de estudiantes

Selecciona “Registrar un estudiante”.

Ingresa la CURP y valida la información.

Revisa los datos precargados.

Introduce la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y busca la escuela.

Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco.

Da clic en “Guardar y continuar”.

Una vez finalizado, descarga el comprobante de registro.

¿Cuánto entrega la Beca Rita Cetina?

Cada familia recibirá mil 900 pesos bimestrales por estudiante inscrito en secundaria. En caso de tener más de un hijo o hija en este nivel, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno.

EE