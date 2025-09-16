El 15 de septiembre comenzó el registro en línea para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, un apoyo dirigido a estudiantes que este ciclo escolar 2025-2026 ingresaron a secundaria pública, así como a quienes cursan 2° o 3er grado y aún no cuentan con la beca. El registro permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx Este programa, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo garantizar que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos. En esta primera fase se beneficiará a estudiantes de secundaria, y a partir de 2026 se sumarán también los de primaria pública.El trámite debe realizarse exclusivamente por madres, padres o tutores. Para completarlo, es necesario contar con:1. Registro de mamás, papás o tutores2. Registro de estudiantesCada familia recibirá mil 900 pesos bimestrales por estudiante inscrito en secundaria. En caso de tener más de un hijo o hija en este nivel, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno.EE