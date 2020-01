Padres de niños con cáncer bloquean accesos al AICM

Padres de niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México Federico Gómez cerraron los accesos a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa mediante un escrito a que no habrá desabasto de medicamentos a nivel nacional, de lo contrario no retirarán su bloqueo.

"Estamos bajo una tomadura de pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que el gobierno entienda que no se juega con la vida los niños"

"Estamos bajo una tomadura de pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que el gobierno entienda que no se juega con la vida los niños, exigimos un compromiso firmado por el Presidente; si no, no nos quitaremos", dijo Israel Rivas.

Aunque autoridades del Hospital Infantil les informaron que hoy les llegaron 400 frascos del fármaco vincristina, los papás se negaron a retirarse del AICM, porque afirman que el desabasto no ocurre sólo en esta institución médica, sino que ya se reportó en Acapulco, Oaxaca y Veracruz.

"Nos enseñaron una foto de unas cajas, que ya llegó el medicamento, casualmente cuando decidimos tomar el Aeropuerto, me parece sospechoso; dos, si es así, a Fedérico Gómez le avientan el medicamento para que nos callemos pero esto trasciende, nos hemos reunido con papás de Oaxaca, Acapulco y Veracruz, la crisis es a nivel nacional", comentó el papá de Dana.

Omar Hernández exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que les dé una respuesta inmediata, que ellos no están buscando culpables sino solución a sus demandas, advirtió que si no los atiende personal de la Secretaría de Gobernación no se irán del Aeropuerto.

"Ya fuimos a la Secretaría de Salud, con diputados, senadores y la promesa siempre es la misma, ya no queremos eso, sino un compromiso serio, que no digan en las mañanera que es el director del hospital el que no pide el medicamento, o se echen la bolita, no pueden jugar con la vida de los niños", apuntó.

