Ordena el INE a la PGR retirar videos de Anaya

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) retire de su página web y redes sociales videos y comunicados en los que se refiere al precandidato electo de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El PAN pidió a la Comisión de Quejas medidas cautelares para retirar esos videos y comunicaciones de la PGR en las que difunde la imagen de Anaya el día en que acudió a la sede de esa dependencia a exponer su postura en el caso de las acusaciones en su contra por presuntas triangulaciones financieras irregulares.

El consejero Benito Nacif advirtió que la existencia del video con la imagen de Anaya en la página de la PGR "podría considerarse contrario al principio de imparcialidad" pues no se justifica la aparición del panista en la grabación, ni la difusión de ésta.

Con ello puede generarse una imagen negativa de Anaya, siendo que las autoridades están obligadas a acatar el principio de imparcialidad, y no difundir la imagen, ni a favor ni en contra, de ningún candidato, expuso.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión, recordó que con las cautelares "no nos pronunciamos sobre si la persona es responsable de algún ilícito o si la información es completa o sesgada o maliciosa", como acusó el PAN.

Advirtió que los funcionarios tienen que actuar con sumo cuidado en el proceso electoral y cómo difunden información ante la opinión pública y más cuando hay algún candidato mencionado.

La consejera Claudia Zavala recordó que en este caso el video se difunde en páginas oficiales de una autoridad y todo funcionario o dependencia del gobierno debe evitar cualquier vínculo con el proceso electoral.

La consejera Pamela San Martín -quien tiene voz pero no voto- recordó que el INE no se pronuncia sobre la investigación de la PGR, ni sobre "si deben o no estar estos hechos en el debate público" pues éste no es tema de libertad de expresión.

El asunto aquí es que haya comunicaciones oficiales en las que se habla "de un candidato" cuando una autoridad está obligada a garantizar la imparcialidad y el derecho a la información.

"No es aceptable de las autoridades una conducta que puede afectar la equidad" y debe quedar claro que el INE no va a permitir este tipo de conductas, planteó.

