Este lunes 11 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha revelado los resultados obtenidos después de la "Operación Frontera Norte" —que busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas—, logrados gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.En un comunicado conjunto, se dio a conocer que, desde el inicio de la Operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 192 personas y el aseguramiento de:Ensenada, Tijuana y Mexicali. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:Madera. Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:En Gral. Escobedo, Apodaca y Monterrey. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:Cruz de Elota. Se aseguraron:Culiacán. Se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas y se aseguraron:La afectación económica a la delincuencia organizada es de 139 millones de pesos.En distintos municipios. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:Reynosa. Se detuvo a una persona y se aseguraron:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF