Este lunes 11 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha revelado los resultados obtenidos después de la "Operación Frontera Norte" —que busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas—, logrados gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

En un comunicado conjunto, se dio a conocer que, desde el inicio de la Operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 192 personas y el aseguramiento de:

4 mil 907 armas de fuego

828 mil 10 cartuchos de diversos calibres

22 mil 991 cargadores

57 mil 161.98 kilogramos de droga ( 311.89 kg de fentanilo )

) 4 mil 344 vehículos

774 inmuebles

Lee también: Presentan plan de Comisión para la Reforma Electoral

Baja California

Ensenada, Tijuana y Mexicali. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

2 armas

Un cargador

5 cartuchos

Mil 174 kg de metanfetamina y 143 dosis

44 dosis de heroína

724 kg de cocaína

Chihuahua

Madera . Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

3 armas largas

22 cargadores

273 cartuchos

2 chalecos tácticos

Nuevo León

En Gral. Escobedo, Apodaca y Monterrey . Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

4 armas

5 cargadores

71 cartuchos

169 dosis de metanfetamina

148 dosis de marihuana

8 dosis de cocaína

2 vehículos

8 teléfonos celulares

5 básculas grameras

Dinero en efectivo

Sinaloa

Cruz de Elota . Se aseguraron:

4 armas largas

2 mil 203 cartuchos útiles

38 cargadores

7 chalecos tácticos

2 paneles balísticos

9 placas balísticas

Culiacán . Se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas y se aseguraron:

6 mil 625 litros y 135 kg de sustancias para la elaboración de metanfetamina

Un reactor de síntesis orgánica

Un condensador

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 139 millones de pesos .

Sonora

En distintos municipios . Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

211 dosis de marihuana

283 de metanfetamina

2 vehículos

2 motocicletas

Un arma

21 cargadores

126 cartuchos

Equipo táctico

Tamaulipas

Reynosa . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

2 armas cortas

2 cargadores

58 cartuchos

Dosis de cocaína y de marihuana

Te puede interesar: La ciudad que metió a México a la lista de los países más divertidos del mundo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF