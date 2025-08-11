Lunes, 11 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Operación Frontera Norte

Aseguran material para elaboración de drogas en Sinaloa tras operativo

En un comunicado conjunto, se dio a conocer que, desde el inicio de la Operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 192 personas

Por: Fabián Flores

En este comunicado conjunto se da cuenta de los detenidos y de todo lo asegurado durante el Operativo llevado a cabo en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. EL INFORMADOR / NTX / ARCHIVO

Este lunes 11 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha revelado los resultados obtenidos después de la "Operación Frontera Norte" —que busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas—, logrados gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

En un comunicado conjunto, se dio a conocer que, desde el inicio de la Operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 192 personas y el aseguramiento de:

  • 4 mil 907 armas de fuego
  • 828 mil 10 cartuchos de diversos calibres
  • 22 mil 991 cargadores
  • 57 mil 161.98 kilogramos de droga (311.89 kg de fentanilo)
  • 4 mil 344 vehículos
  • 774 inmuebles

Baja California

Ensenada, Tijuana y Mexicali. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

  • 2 armas
  • Un cargador
  • 5 cartuchos
  • Mil 174 kg de metanfetamina y 143 dosis 
  • 44 dosis de heroína
  • 724 kg de cocaína

Chihuahua

Madera. Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

  • 3 armas largas
  • 22 cargadores
  • 273 cartuchos 
  • 2 chalecos tácticos

Nuevo León

En Gral. Escobedo, Apodaca y Monterrey. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

  • 4 armas
  • 5 cargadores
  • 71 cartuchos
  • 169 dosis de metanfetamina
  • 148 dosis de marihuana
  • 8 dosis de cocaína
  • 2 vehículos
  • 8 teléfonos celulares
  • 5 básculas grameras 
  • Dinero en efectivo

Sinaloa

Cruz de Elota. Se aseguraron:

  • 4 armas largas
  • 2 mil 203 cartuchos útiles
  • 38 cargadores
  • 7 chalecos tácticos
  • 2 paneles balísticos 
  • 9 placas balísticas

Culiacán. Se localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas y se aseguraron:

  • 6 mil 625 litros y 135 kg de sustancias para la elaboración de metanfetamina
  • Un reactor de síntesis orgánica 
  • Un condensador

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 139 millones de pesos.

Sonora

En distintos municipios. Se detuvo a 8 personas y se aseguraron:

  • 211 dosis de marihuana
  • 283 de metanfetamina
  • 2 vehículos
  • 2 motocicletas
  • Un arma
  • 21 cargadores
  • 126 cartuchos 
  • Equipo táctico

Tamaulipas

Reynosa. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 2 armas cortas
  • 2 cargadores
  • 58 cartuchos
  • Dosis de cocaína y de marihuana

