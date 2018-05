Ofrece Anaya hacer realidad Acuerdos de San Andrés Larráinzar

En la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, ofreció que de ganar las elecciones de julio próximo, hará realidad los Acuerdos de San Andrés Larraínzar y saldará la deuda histórica que el país tiene con los indígenas.

De gira por el municipio de Las Margaritas, Chiapas, resaltó que la paz es mucho más que ausencia de conflicto, pues no puede vivir en paz quien no tiene qué comer al día siguiente, ni aquellos a los que no se les reconoce su derecho a la tierra y a sus tradiciones.

"Fallamos, que no estuvimos a la altura del derecho de los pueblos indígenas"

"Yo quiero que nuestros pueblos indígenas vuelvan a ser los primeros. Yo voy a luchar (...) para hacer realidad a plenitud los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Yo quiero apoyar a los pueblos indígenas con quienes tenemos una deuda histórica en nuestro país", anotó.

El aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano reconoció que gracias al alzamiento del EZLN en 1994, todos los ojos del mundo se pusieron en la entidad chiapaneca.

Destacó que ese movimiento armado también obliga a reconocer que "fallamos, que no estuvimos a la altura del derecho de los pueblos indígenas y que no fuimos capaces de ofrecer desarrollo, bienestar y oportunidades".

Al resaltar que "yo quiero un México que viva en paz", el aspirante presidencial ofreció, en caso de ganar los comicios, trabajar de la mano con el gobierno local para hacer realidad durante su gobierno la construcción de un hospital en ese lugar, que cuente con médicos, enfermeras y medicamentos suficientes.

En ese contexto, comentó que la salud sería prioridad durante su administración y para ello se deberá acabar con la corrupción, a fin de evitar que los malos políticos se roben el dinero destinado a la dotación de medicamentos.

Anaya Cortés dijo que le duele profundamente ver que en el país haya tanta pobreza y desigualdad y que 10 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema, muchos de ellos en Chiapas y concretamente, en este municipio.

Ofreció que, de obtener el triunfo electoral, hará realidad el Ingreso Básico Universal para garantizar que todas las personas que lo necesitan reciban un apoyo económico mensual; "ese es el compromiso".

Ricardo Anaya hizo un reconocimiento a María de Jesús Patricio, "Marichuy", quien buscó ser candidata presidencial, y reiteró que ganará la contienda del 1 de julio para servirle a Chiapas y a Las Margaritas, de eso "se trata la política, no se trata de servirnos del poder, sino de servir a los demás".

JA