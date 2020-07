Nuevo León alista acciones preventivas ante llegada de "Hanna"

Protección Civil de Nuevo León alertó a la población a tomar precauciones ante la previsión de intensas lluvias por la entrada del fenómeno meteorológico "Hanna", que antes de entrar a las costas del Golfo de México se convirtió en huracán categoría 1, y estaría afectando en las próximas horas esta entidad, Coahuila y Tamaulipas.

Desde la mañana de este sábado, partieron hacia el norte del estado elementos de Protección Civil que llevan equipo acuático que se podría utilizar para el posible rescate de personas atrapadas por causa de las inundaciones. Durante la mañana, "Hanna" se localizaba al noroeste del Golfo de México con desplazamiento hacia el oeste, aproximándose a las costas de Texas, Estados Unidos, mientras sus bandas nubosas ocasionan lluvias en los estados del noreste de México.

Sale de avanzada una de nuestras unidades con equipo acuático hacia el norte del Estado de NL.#TodosSomosProtecciónCivil ⛑️ pic.twitter.com/qYtrKSYc23 — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) July 25, 2020

Protección Civil dijo que se pronostican lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila a partir de la tarde-noche de este sábado, que podrían generar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que se mantienen preparados para la situación que se estará presentando. La dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

En caso de lluvia se pide a los automovilistas conducir con precaución y usar el cinturón de seguridad, evitar circular por calles inundadas y no arriesgarse al cruzar corrientes de agua. A la población se exhortar a no tocar postes, cajas de luz o cables eléctricos, no arrojar objetos o basura a la calle a fin de no taponear las rejillas del drenaje pluvial, ubicar los refugios temporales y tener a la mano lámparas portátiles y documentos importantes.

JM