Nuevo Aeropuerto, con inversión privada, no pública: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Junto Haremos Historia, dijo que está dispuesto a lanzar una licitación y concesionar la construcción el Nuevo Aeropuerto Internacional de México para que la inversión sea privada y no pública, porque "es un barril sin fondo y no hay dinero público que alcance para terminarlo".

De esta forma, afirmó, no continuaría con la propuesta de cambiar el proyecto a la base de Santa Lucía, porque estaría resuelto el problema, nada más falta que los empresarios "midan" su capacidad porque es construirlo en el Lago de Texcoco, donde el piso firme está a 50 metros de profundidad, donde meten pilotes que se desaparecen.

"La inversión pública federal son 600 mil millones de pesos y el Aeropuerto lleva 85 mil millones de pesos, se estima por lo bajo que se van a gastar 300 mil millones, entonces qué vamos a hacer con Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Guanajuato y el resto de las entidades federativas", indicó.

Explicó que si este proyecto es negocio, como los empresarios afirman, será necesario abrir licitaciones y concesionar la construcción, incluso llegar a un acuerdo con los mismos empresarios que tienen los contratos más grandes, quienes tienen los recursos económicos para continuar con la construcción.

"Tienen bastante dinero, son grandes empresarios con muy altos vuelos", señaló.

Cuestionó qué inversión pública les va a llegar si todo el dinero se va a destinar a esta construcción y, dijo que es sólo sentido común, no algo personal con los empresarios, sino algo que tiene que ver con el interés público.

"No soy irresponsable para decir sí, no voy a pelear, me voy a quedar callado porque si no, me van a echar montón, van a sacar desplegados, van a asustar a la gente y no voy a ganar. Es que no estoy acostumbrado a ganar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no lucho por cargos sino por principios", afirmó.

Aseguró que se trata de una obra financiada por el gobierno federal, con presupuesto público que podría costar mucho más de lo que podría pasar con financiamiento público.

Dijo que es necesario buscar las opciones para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e insistió en que es posible resolver el problema con menos dinero en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, pero de continuar el proyecto en el Lago de Texcoco, la solicitud es dejar de emplear dinero público.

"Porque hasta ahora se han destinado 80 mil millones de pesos del presupuesto público y todavía no terminan de rellenar el terreno, entonces no queremos que eso sea un barril sin fondo porque no tendríamos presupuesto para atender otras necesidades de los mexicanos", subrayó.

Insistió en que hay amor y paz con los empresarios, quienes merecen su respeto, pues las diferencias son con "la mafia del poder", los traficantes de influencias, quienes se creen amos y señores de México, aunado a que informó haber recibido cartas de empresarios del sector pesquero, pequeños y medianos empresarios que dijeron no sentirse representados por los que emitieron el desplegado.

Sobre el encuentro con víctimas de la violencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que se trataba de algo "muy triste, doloroso, porque son los familiares de quienes han desaparecido, víctimas de la violencia y no han sido atendidos o escuchados, por eso dí a conocer cuál es nuestro compromiso con ellos".

