Norberto y Leonardo, víctimas de casos separados: Ernestina Godoy

El secuestro de Norberto Ronquillo y el asesinato de Leonardo Avendaño son casos separados y, entre más avanzan las investigaciones, ambos casos se separan más, informó hoy la procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

En conferencia, puntualizó que ambos casos son distintos y se actualizan con elementos diferentes.

En el caso de Leonardo, dijo que hay más imágenes que permiten un avance más rápido, sin embargo, ahora se respeta que los familiares están en la funeraria.

Godoy añadió que se han ido fortaleciendo las líneas de investigación y para el caso de Leonardo ya hay un posible responsable. Adelantó que se van a ofrecer las evidencias a los tribunales.

Explicó que se integran elementos de investigación, sin embargo, dijo, es necesario tener sigilo para no entorpecer las investigaciones, las cuales se busca que sean sólidas. "Estamos trabajando de una manera muy profesional y científica", expuso.

Ernestina Godoy además señaló que se reunirán de manera permanente dos veces al día con el gabinete de seguridad, aunado a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, atiende de manera personal los avances en las investigaciones.

Abundó que se tienen evidencias basadas en análisis periciales de los lugares de los hechos, dando seguimientos de teléfonos celulares y vehículos, "el análisis de la información, de lo que vamos armando es confidencial, cada vez se están fortaleciendo más las líneas de investigación sin que descartemos otras".

En ese sentido, puntualizó que no se descarta ninguna línea de investigación, "solo es que se tiene que guardar sigilo, no vamos a echar a perder el proceso"; en cuanto a las reuniones permanentes, dijo, "como gobierno hay una situación que tenemos que atender de manera extraordinaria".

"Por eso estamos en sesión permanente, implica que estamos pidiendo que las investigaciones sean rápidas y certeras con coordinación cercana y estrecha con las distintas dependencias de la federacion y de la Ciudad de México", añadió.

En ese sentido, puntualizó que se trabaja de manera coordinada con la finalidad de realizar actividades complementarias; así, se cuenta con el apoyo de la Fiscalia General, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

También del responsable de secuestros, la Coordinación Nacional Antisecuestros, Agencia de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Marina, por mencionar algunas.

"Es importante que estemos coordinamos creemos que así podemos avanzar más rápido", aseveró.

Recordó que la semana próxima se realizarán acciones tendientes a fortalecer la estrategia de seguridad, "vamos a fortalecer incluso a la Procuraduría".

Añadió que la Procuraduría está cambiando la manera de trabajar y la manera tradicional de resolver los casos, lo que se busca es fortalecer las investigaciones aún cuando no sea en el tiempo que la ciudadanía solicita; a su vez, retitero que "no se va a negociar absolutamente nada con la delincuencia".

Ernestina Godoy recordó que el aumento de los secuestros en enero de este año, cuando se registraron 16, tuvo que ver con que se estaba cambiando de fiscales, en general son entre tres y cinco secuestros registrados, y en abril no hubo ninguno.

Puntualizó que la Procuraduría atiende todos los casos, no sólo los casos de Norberto y Leonardo, "no estamos descuidando ningún aspecto de otros casos, no se debe crear una psicosis, se está trabajando".

