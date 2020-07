"No soy médico", responde Gutiérrez Müller a petición de padres de niños con cáncer

Michelle Obama decía que la presidencia no cambia quién eres, revela quién eres. Aquí, la tristísima revelación de la no primera dama: pic.twitter.com/ppZ57fuFer

Un país con una no primera dama que responde así, ante la desesperación de padres de niños con cáncer sobre el tema de desabasto de medicamentos, nos muestra la calidad humana que nos gobierna. Pobre México‼️������ https://t.co/SOmenP1Uy5

La primera (no primera) dama más empática y humanista que hemos tenido. Qué vergüenza. https://t.co/dFS8gh8NAI

Dice la NO Primera Dama que no puede hacer nada por los niños con cáncer porque no es médico. Y tiene razón, nomás que se le "olvida" que tiene la suficiente influencia (y poder) para generar todo un fuerte movimiento en el Gobierno con solo tronar sus dedos. (CONAPRED cof cof). pic.twitter.com/rAt58V7eO2