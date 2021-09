"No queremos que México sea un campamento de migrantes", señala AMLO

Ante la instalación de campamentos de cientos de migrantes de Haití en Ciudad Acuña, Coahuila, que buscan llegar a Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se debe atender y enfrentar de fondo este problema, pues manifestó que "no queremos que México sea un campamento de migrantes".

"Hay que atender el fondo primero. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no sea vea obligado a emigrar, porque si no continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergue y no enfrentamos el problema de fondo", dijo AMLO.

En conferencia "mañanera" en Palacio Nacional, López Obrador recordó que desde los años 60 cuando Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso no se ha apoyado más a la región latinoamericana.

"No se ha invertido en desarrollo. Les decía yo que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe para apoyar a los países pobres. Ayudaron cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra con el Plan Marshall destinaron recursos para eso, ayudaron a los países europeos", señaló AMLO.

"Luego con el presidente Kennedy crearon la Alianza para el Progreso en los años 60, pero desde entonces no ha habido nada", agregó López Obrador.

OA