No olvidar a ejidatarios de El Zapote, pide el CCIJ a Gobierno Federal

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, consideró que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), está dejando de lado la resolución del conflicto de tierras entre los ejidatarios de El Zapote y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.



"Creo que por parte de la SCT, no lo ha visto como el problema nacional que es, y más hoy que están enfocados cien por cierto en defender el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No se le ha dado la importancia necesaria al aeropuerto de Guadalajara", manifestó Curiel.



Ante este panorama, el líder de los industriales de Jalisco pide al gobierno coadyuvar para lograr una resolución final.

Asimismo, añadió que se seguirá "en contra de que los ejidatarios tomen el aeropuerto o cierren avenidas porque también existe el derecho al libre tránsito y circulación (...) No podemos estar perjudicando los temas de productividad del estado por intereses particulares".



En otros temas, Curiel pidió incrementar los recursos económicos para aplicar los cambios que demanda la Reforma Laboral, la cual debía estar aplicándose en este año y su principal transformación consiste en que los juzgados laborales pasen a estar a manos del poder judicial. Igualmente, reiteró su apoyo hacia un incremento del salario mínimo en todo el país.



Respecto a las elecciones rumbo a la Presidencia de la República, el coordinador del CCIJ recomendó a los ciudadanos no votar motivados por el enojo y reconocer los avances que se han tenido en materia económica, como la confianza que países como Alemania tienen en México que han derivado en un aumento de la inversión extranjera directa.



"Es importante que el voto de los mexicanos no se haga con el estómago, que se vaya a hacer por el coraje o el enojo contra el partido que está en el poder, porque yo es lo que veo, que la gente está buscando un perfil anti-sistema. Y si bien hay errores en el gobierno, principalmente la impunidad, corrupción y la inseguridad, estamos dejando de reconocer lo que sí se ha hecho y nos reconocen en otros países, y nuestras líneas de fortaleza", aseveró.

