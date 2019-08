"No más armas", piden en Ciudad Juárez tras tiroteo en Texas

Con veladoras y luces de sus teléfonos celulares, habitantes de esta ciudad se reunieron para realizar vigilias de solidaridad con las víctimas del tiroteo de este sábado, en un centro comercial de El Paso, Texas, y se pronunciaron contra la venta de armas.

Algunos asistentes al acto en esta ciudad fronteriza con El Paso portaron letreros de "No more guns" (No más armas).

La convocatoria la hizo el grupo Rotaract Juárez Ejecutivo para asistir en la noche a El Punto, ubicado sobre la vialidad Heroico Colegio Militar, a un costado de la estación de bomberos.

En este marco, los manifestantes reunidos en El Punto oraron por las víctimas y se pronunciaron contra la venta desproporcionada de armas en Estados Unidos y las miles que ingresan de manera ilegal a México.

Del otro lado de la frontera, residentes reunidos en El Paso High School y en algunas iglesias de la localidad, también encendieron velas en honor de las víctimas del tiroteo, que dejó 20 muertos y 26 heridos.

Autoridades de Texas señalaron que el atacante es un hombre blanco, de 21 años, quien reside en la localidad texana de Allen, y revelaron que fue encontrado un manifiesto en donde se muestra que se trataría de un "crimen de odio".

Los funcionarios precisaron que en el ataque se habría usado un rifle AK47, y que el sospechoso se rindió de inmediato al percatarse de la presencia de la policía en la zona del tiroteo, donde se encuentra una tienda de la cadena minorista Walmart y el centro comercial Cielo Vista.

IM