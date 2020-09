No deben de preocuparse, no habrá un solo despido de burócratas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no será despedido ningún trabajador al servicio del Estado, por lo que, manifestó, no deben de preocuparse.

"No va a haber un solo despido, no se va a despedir a nadie ni trabajadores de base ni sindicalizados"

En conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal señaló que, para ahorrar, en gobiernos anteriores se despedían a trabajadores de base, pero se contrataba a más personal de confianza en el Gobierno federal.

"No deben preocuparse, no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado, porque no va a haber un solo despido, no se va a despedir a nadie ni trabajadores de base ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos: la austeridad, el ajuste se hace arriba".

Y agregó: "Antes hablaban de austeridad, por ejemplo en Pemex. '¡Qué barbaridad, cuántos trabajadores, cómo ha crecido el gasto por el pago a personal de Pemex!' y despedían al trabajadores de base, pero contrataban a más de confianza, de los de arriba y al final de cuentas, aunque eran menos, cobraban más los de arriba que los de abajo. Entonces ahora no es así, ahora el ajuste arriba, no a los trabajadores de base".

"Que nadie se preocupe, esto es maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, todos se mantienen", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario señaló que en algunos casos, como en el sector salud y en la Guardia Nacional se contratarán a más personas.

"En algunos casos vamos a ampliar plazas, que es el caso del personal médico, que es el caso de elementos para la Guardia Nacional, va a crecer el número de plazas, porque se necesita para la seguridad, y para la salud, los 47 mil que contratamos recientemente por la pandemia se quedan, entonces no debe preocuparse nadie", dijo.

OA