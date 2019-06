No comparto opinión de Monreal sobre Gabinete, pero la respeto: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no comparte los señalamientos del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien comentó que hace falta un Gabinete más cercano al titular del Ejecutivo.

"Me enteré hasta ahora, la respeto (su opinión), pero no la comparto", dijo el Mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El senador Monreal Ávila aseguró que hace falta un gabinete más cercano al Presidente, porque López Obrador hace todo y no descansa.

"Al Presidente lo veo muy activo, muy dinámico, no descansa, no ha descansado un solo momento y veo un Gabinete que no está en el acompañamiento", dijo el líder de Morena en la Cámara Alta.

GC