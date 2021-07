“Niños se han vuelto adictos a videojuegos”: AMLO

Al manifestar que “se les está causando un gran daño” a los niños, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pronto regreso a las aulas, pues señaló que debido al encierro en casa como medida ante la pandemia del COVID-19, se han vuelto adictos a los videojuegos a los que “están sometidos por horas”.

En conferencia de prensa matutina, señaló que “ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible. Eso se les está causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo muchos de los aparatos. Están recibiendo información tóxica”.

López Obrador reiteró que es partidario de que a finales de agosto se regrese a clases, pues indicó que “ya no es conveniente” que se continúe con clases a distancia. “Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no sólo cuidarlos para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, llamó a los gobiernos Federal y estatales a trabajar unidos para frenar la nueva ola de contagios, “en una estrategia que privilegie en todo momento la salud de las y los mexicanos, pero sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población”.

En reunión virtual con 17 gobernadores y representantes de otras 12 entidades, la titular de la Segob se pronunció en favor de la reanudación de clases presenciales “con toda precaución y prevención” para proteger la salud de estudiantes, maestros, directivos y trabajadores de escuelas”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV